Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает

Погода в Украине снова станет холоднее. В ближайшую ночь местами вероятны заморозки в восточных, северных и центральных областях нашего государства.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшее время в нашей стране особого тепла не предвидится, погода будет прохладной.
"Сразу скажу - сколько видит синоптический глаз, особого тепла, тем более, жары в Украине в ближайшее время не предвидится. Да, умеренно, да, комфортно, днем где-то в пределах +13...+19 градусов, иногда где-то выскочат градусы за пределы +20-ти, но атмосфера быстренько загонит градусы обратно, в нынешние пределы", - отметила синоптик.
Теплее будет только на юге Украины и на Закарпатье, но даже там преимущественно ожидается свежая погода.
Погода в Украине 10 мая
В пятницу, 10 мая, максимальная температура воздуха в Украине составит +14...+18 градусов, в южной части и на Закарпатье +19...+21 градус.
Антициклон, который в пятницу еще будет продолжать господствовать на территории нашего государства, будет отгонять дожди, поэтому в этот день будет малооблачно и солнечно.
"Разве что "хвост" атмосферного фронта обусловит местами небольшой дождь на Сумщине, Черниговщине и во второй половине дня увеличится облачность на Киевщине", - добавила Диденко.
Погода в Киеве 10 мая
В Киеве 10 мая не будет существенных осадков, но после обеда на небе станет больше облаков.
В столице Украины ночью будет +3...+5 градусов, а днем воздух прогреется до +17 градусов.
Погода в Украине на выходных
В субботу, 11 мая, небольшие дожди местами пройдут в западных областях, в центральных областях и на востоке, а на Проводное воскресенье осадков в Украине не предвидится.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что будут заморозки -4 градуса и грозы - Украину накрывает холодная погода. В ряде областей заморозки ночью и утром будут не только на почве, но местами также в воздухе до 0...-4 градусов. Синоптик рассказал о погоде на неделю.
Также ранее синоптик назвала дату, когда прекратятся заморозки в Украине. Заморозки в ближайшие дни еще будут наблюдаться в большинстве областей Украины. Они будут как на почве, так и в воздухе.
Напомним, ранее синоптики также предупредили, что влупит 5-градусный мороз, и рассказали, когда в Украину придет потепление. Синоптики объявили І и ІІ уровень опасности. Но уже через несколько дней заморозки прекратятся.
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