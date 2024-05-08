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Влупит 5-градусный мороз: когда в Украину придет потепление

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2024, 19:36
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Синоптики объявили І и ІІ уровень опасности. Но уже через несколько дней заморозки прекратятся.
погода
Прогноз погоды в Украине на 9 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 9 мая будет местами дождливой. Синоптики предупреждают о заморозках. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

С 8 по 11 мая в Украине будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такой уровень продержится почти на территории всей страны, кроме Волынской, Ровенской, Закарпатской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областей.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", - говорится в сообщении.

видео дня

Также в Укргидрометцентре предупреждают о том, что 9 и 10 мая в Украине ожидаются заморозки - до 5 градусов мороза. Синоптики объявили І и ІІ уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украину идет западный антициклон Thomas с высоким атмосферным давлением. Ожидается, что уже 11 мая заморозки прекратятся.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 9 мая
Прогноз погоды в Украине на 9 мая / фото: ventusky

Погода 9 мая

В Украине 9 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди в Карпатах и в Крыму. Ветер в этот день будет северный и северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, на Черниговщине и Сумщине сильные заморозки 0-3°, в южной части и на Закарпатье 7-12° тепла; днем 15-20°, в северных, восточных, Полтавской и Черкасской областях 10-15° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0 градусов

По данным meteoprog, 9 мая в Украине будет прохладно, но сухо. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +8...+21 градуса. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до 0...+12 градусов.

погода 9 мая
Прогноз погоды в Украине на 9 мая / фото: meteoprog

Погода 9 мая в Киеве

В Киеве 9 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 10-15°, в Киеве ночью 4-6°, днем 12-14° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 9 мая
Прогноз погоды в Украине на 9 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Погода в Украине в течение недели с 6 по 12 мая будет неустойчивой с грозовыми дождями, похолоданием и заморозками. Также будут ощущаться колебания атмосферного давления. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

В середине недели в Украину придет арктическая воздушная масса, в результате чего во всех областях существенно снизится температура воздуха. Особенно сильно похолодает в северных, центральных и восточных областях - ночью и утром там будут наблюдаться заморозки не только на почве, но и местами также в воздухе до 0...-4 градусов.

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