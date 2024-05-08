Пожарная опасность и заморозки: где будет свирепствовать огонь, а где ударит холодина

Синоптики предупреждают о том, что в ближайшие дни во многих областях Украины будет высокий уровень пожарной опасности и заморозки.

https://glavred.info/synoptic/pozharnaya-opasnost-i-zamorozki-gde-budet-svirepstvovat-ogon-a-gde-udarit-holodina-10563599.html Ссылка скопирована

Синоптики прогнозируют заморозки и пожарную опасность в Украине / фото: pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет разной. Во многих областях Украины синоптики предупреждают о серьезной опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

С 8 по 11 мая в Украине будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такой уровень продержится почти на территории всей страны, кроме Волынской, Ровенской, Закарпатской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областей.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", - говорится в сообщении. видео дня

В Украине предупреждают о пожарной опасности / фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды - будут заморозки

Также в Укргидрометцентре предупреждают о том, что 9 и 10 мая в Украине ожидаются заморозки - до 5 градусов мороза. Синоптики объявили І и ІІ уровень опасности.

"Ночью 9 и 10 мая в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый ); ночью 9 мая в Черниговской и Сумской областях, ночью 10 мая в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

В Украине ожидаются заморозки 9-10 мая / фото: Укргидрометцентр

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Погода в Украине в течение недели с 6 по 12 мая будет неустойчивой с грозовыми дождями, похолоданием и заморозками. Также будут ощущаться колебания атмосферного давления. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

В середине недели в Украину придет арктическая воздушная масса, в результате чего во всех областях существенно снизится температура воздуха. Особенно сильно похолодает в северных, центральных и восточных областях - ночью и утром там будут наблюдаться заморозки не только на почве, но и местами также в воздухе до 0...-4 градусов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред