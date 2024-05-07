Заморозки накроют большинство областей Украины: синоптик назвала даты

Похолодание накроет большую часть территории нашей страны, но в то же время отступят осадки.

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Погода в Украине - заморозки накроют большинство областей Украины/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни снова будет с заморозками. Ближайшей ночью заморозки вероятны на севере и западе нашего государства.

В ночь на четверг, 9 мая, и в ночь на пятницу, 10 мая заморозки распространятся на большую часть территории Украины, кроме южной части. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 8 мая

В среду, 8 мая, температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +13...+18 градусов, на крайнем юге и на Закарпатье местами +20...+22 градуса.

"Антициклон с северо-запада Европы отодвигает осадки с нашей территории, поэтому дожди на юге и востоке задержатся только ближайшей ночью, а днем 8-го мая и в течение 9-го мая будет преобладать повсюду сухая погода", - отметила синоптик.

Погода в Украине 8 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 8 мая

Также синоптик рассказала, какой будет погода в Киеве в среду, 8 мая. В Киеве в ближайшую ночь температура воздуха будет держаться на уровне +2...+5 градусов, на окраинах города возможны заморозки. Днем 8 мая столбики термометров будут показывать +13...+15 градусов. Дождей не предвидится.

"Свежая погода продержится до конца недели, на Проводное воскресенье в Украине будет умеренно тепло, +15...+20 градусов, 12-го мая преимущественно без осадков, разве что днем небольшой дождь пройдет местами в северных областях Украины", - отметила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что будут заморозки -4 градуса и грозы - Украину накрывает холодная погода. В ряде областей заморозки ночью и утром будут не только на почве, но местами также в воздухе до 0...-4 градусов. Синоптик рассказал о погоде на неделю.

Также ранее сообщалось, что на Украину налетит бешеный шторм - будут сильные грозы, дожди и порывы ветра. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины в ближайшие дни будут заморозки.

Напомним, Украину накрыла мощная магнитная буря после сильных вспышек на Солнце. Мощность этой сильной магнитной бури достигла почти восьмибалльного уровня.

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