На Украину налетит бешеный шторм: будут сильные грозы, дожди и порывы ветра

Погода в Украине 7 мая будет дождливой и ветреной. Синоптики предупреждают о грозах во многих областях страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью 8, 9 и 10 мая во многих областях Украины будут заморозки 0-5 градусов.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что дожди с грозами в Украину принесет холодный атмосферный фронт. Она добавила, что из-за изменения погоды может болеть голова и "скакать" артериальное давление.
Погода 7 мая
В Украине 7 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют грозовые дожди в западных, северных, днем и центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 9-14°, днем 21-26°, в западных, северных областях и на побережье морей 17-22°, в Карпатах 10-15°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +24
По данным meteoprog, 7 мая в Украине будет мокро и ветрено. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +11...+24 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +11...+18 градусов.
Погода 7 мая в Киеве
В Киеве 7 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь с грозой. В этот день ветер будет юго-западный с переходом на северный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью 9-14°, днем 17-22°, в Киеве ночью 12-14°, днем 18-20°", - сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о том, что ночью 8, 9 и 10 мая будут заморозки 0-5 градусов; объявлен І уровень опасности.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.
Погода в Украине в течение недели с 6 по 12 мая будет неустойчивой с грозовыми дождями, похолоданием и заморозками. Также будут ощущаться колебания атмосферного давления. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.
В середине недели в Украину придет арктическая воздушная масса, в результате чего во всех областях существенно снизится температура воздуха. Особенно сильно похолодает в северных, центральных и восточных областях - ночью и утром там будут наблюдаться заморозки не только на почве, но и местами также в воздухе до 0...-4 градусов.
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