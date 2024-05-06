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Киевлян предупредили об опасности: на город надвигается гроза

Анна Ярославская
6 мая 2024, 11:48
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Жителей столицы призвали быть внимательными и осторожными и не бояться звуков грома.
Погода, гроза
Сегодня в Киеве ожидается гроза, предупредил синоптик / Фото: pixabay.com

Погода в Киеве сегодня испортится. Жителей и гостей Киева предупредили об опасных метеорологических явлениях в столице. В городе объявлен первый уровень опасности.

"В ближайшие два часа и до конца суток 6 мая в столице ожидается гроза", - сообщили в Киевской городской администрации.

Жителей города призвали быть внимательными и осторожными и не бояться звуков грома.

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"При объявлении воздушной тревоги - немедленно направляйтесь в укрытие", - добавили в КГВА.

В Укргидрометцентре также предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине.

"В ближайшие два часа с сохранением до конца суток 6 мая в западных и северных областях грозы. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Погода на сегодня
Погода на сегодня / facebook.com/UkrHMC

В Украину идет похолодание - прогноз погоды

Погода в Украине в течение недели с 6 по 12 мая будет неустойчивой с грозовыми дождями, похолоданием и заморозками. Также будут ощущаться колебания атмосферного давления. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

В середине недели в Украину придет арктическая воздушная масса, в результате чего во всех областях существенно снизится температура воздуха. Особенно сильно похолодает в северных, центральных и восточных областях - ночью и утром там будут наблюдаться заморозки не только на почве, но местами также в воздухе до 0...-4 градусов.

Погода начнет постепенно стабилизироваться, а температура повышаться только в выходные, 11 и 12 мая.

Синоптик Наталья Диденко также отметила, что вся неделя с 6 по 12 мая будет свежей и даже возможны заморозки, которые придут в нашу страну в середине недели.

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