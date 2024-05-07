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Украину накрыла мощнейшая магнитная буря после сильный вспышек на Солнце

Ангелина Подвысоцкая
7 мая 2024, 00:40
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Мощность этой сильной магнитной бури достигла почти восьмибалльного уровня.
солнце, магнитная буря
В Украину ворвалась очень сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца. Она жестко усилилась и затягивается. Об этом сообщает meteoagent.

29 апреля началась магнитная буря, которая в итоге стала самой сильной бурей мая. 30 апреля ее мощность внезапно усилилась до почти 7-ми баллов, а уже 2 мая стала почти 8-балльной.

4 мая мощность геомагнитного шторма начала снижаться и остановилась на уровне 6-ти баллов. С такой мощностью она продержалась целых три дня. Ожидается, что 7 мая сила шторма снизится до 4-х баллов, 9 мая - до 3-х баллов, после чего снизится до минимума.

видео дня
магнитная буря
В Украину ворвалась очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 9 вспышек класса Х. Сообщается, что 5 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 90%. Вероятность вспышек класса Х составляет 50%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 62 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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