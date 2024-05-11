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Это очень опасный шторм: в Украину ворвалась самая сильная 9-балльная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2024, 05:45
536
Эта магнитная буря достигла максимально возможного показателя - 9 баллов.
северное сияние, магнитная буря, погода
Магнитная буря достигла самого максимального показателя из всех возможных / фото: pixabay

Украину накрыла самая сильная магнитная буря. Ее мощность достигла самого высокого показателя из всех возможных - 9 баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Эта магнитная буря началась 8 мая с мощностью 3 балла. На следующий день она усилилась до 4-х баллов. Однако уже 10 мая мощность геомагнитного шторма внезапно взлетел до максимальной точки и достиг 9-ти баллов, что делает его самым сильным.

Ожидается, что 11 мая буря станет слабее на 1 пункт, но также останется на очень высоком уровне - 8 баллов. 12 мая буря опустится до 6-ти баллов, а 13 мая - до трех баллов и опустится до минимума.

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магнитная буря
Магнитная буря достигла самого максимального показателя из всех возможных / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса Х2. Сообщается, что 11 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 95%. Вероятность вспышек класса Х составляет 60%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 103 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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