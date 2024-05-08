Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

Заморозки в ближайшие дни еще будут наблюдаться в большинстве областей Украины. Они будут как на почве, так и в воздухе.

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Погода в Украине - синоптик сказала, когда прекратятся заморозки в Украине/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни еще будет с ночными заморозками. Они будут "наведываться" в большинство областей нашего государства еще несколько ночей подряд и прекратятся только с субботы, 11 мая.

Заморозки будут наблюдаться как на почве, так и в воздухе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, в ночь на четверг, 9 мая, заморозков не будет только в южных областях Украины, а также на Закарпатье и в прикарпатских областях.

"Ясная погода ночью (на 9 мая - ред.) позволит арктической воздушной массе "доехать" до Украины и выстудить воздух и даже подстилающую поверхность до заморозков. Только южная часть, Закарпатье и прикарпатские области избегут заморозков. Ночью 10 мая заморозки еще продержатся на востоке, севере и в центре Украины, а уже 11-го мая они прекратятся", - рассказала синоптик.

Погода в Украине 9 мая

Диденко предупредила, что в четверг, 9 мая, в Украине будет господствовать западный антициклон по имени Thomas - масштабная область высокого атмосферного давления. Благодаря этому антициклону в этот день будет сухая солнечная погода на значительной части Европейского континента, включая Украину.

Поэтому 9 мая осадков в Украине не ожидается, будет малооблачно, будет светить солнышко, отметила синоптик.

"Завтра днем максимальная температура воздуха составит +11...+17 градусов, на северо-востоке местами +9...+11 градусов, в южной части и в западных областях +15...+20 градусов, на Закарпатье до +22 градусов", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 9 мая/ Facebook Наталья Диденко

Погода в Украине 9 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 9 мая

В Киеве 9 мая ожидается свежая ясная погода, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров будут показывать +2...+5 градусов, на окраинах будут заморозки. Днем также будет не слишком тепло, температура воздуха будет держаться на уровне +11...+12 градусов.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что будут заморозки -4 градуса и грозы - Украину накрывает холодная погода. В ряде областей заморозки ночью и утром будут не только на почве, но местами также в воздухе до 0...-4 градусов. Синоптик рассказал о погоде на неделю.

Также ранее сообщалось, что заморозки накроют большинство областей Украины - синоптик назвала даты. Похолодание накроет большую часть территории нашей страны, но в то же время отступят осадки.

Напомним, Украину накрыла мощная магнитная буря после сильных вспышек на Солнце. Мощность этой сильной магнитной бури достигла почти 8-бального уровня.

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