В Украину идет серьезное похолодание: где в ближайшее время упадет температура

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины уже ближайшей ночью ожидаются сильные заморозки.

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Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 8 мая будет дождливой и грозовой. Синоптики предупреждают о заморозках. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время 8-10 мая будет чрезвычайный уровень пожарной опасности во многих областях Украины.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", - говорится в сообщении.

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Синоптик Наталья Диденко отметила, что ближайшей ночью будут заморозки на территории северных и западных областей. В Украину идет антициклон, поэтому количество осадков уменьшится. Дожди задержатся на юге и востоке. В Киеве днем температура воздуха повысится максимум до 15 градусов тепла, поэтому жарко не будет.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: ventusky

Погода 8 мая

В Украине 8 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют грозовые дожди в Карпатах, на Закарпатье и в Крыму, ночью и в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях. Ветер в этот день будет северный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в северных, большинстве западных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, на Закарпатье, юге и юго-востоке страны 8-13° тепла; днем в Украине 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 8 мая в Украине будет дождливо и прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +10...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха повысится до +2...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: meteoprog

Погода 8 мая в Киеве

В Киеве 8 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 1-6°, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 13-18°, в Киеве ночью 4-6°, днем 14-16° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Погода в Украине в течение недели с 6 по 12 мая будет неустойчивой с грозовыми дождями, похолоданием и заморозками. Также будут ощущаться колебания атмосферного давления. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

В середине недели в Украину придет арктическая воздушная масса, в результате чего во всех областях существенно снизится температура воздуха. Особенно сильно похолодает в северных, центральных и восточных областях - ночью и утром там будут наблюдаться заморозки не только на почве, но и местами также в воздухе до 0...-4 градусов.

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