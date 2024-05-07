УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Украину идет серьезное похолодание: где в ближайшее время упадет температура

Ангелина Подвысоцкая
7 мая 2024, 19:34
938
Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины уже ближайшей ночью ожидаются сильные заморозки.
погода
Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 8 мая будет дождливой и грозовой. Синоптики предупреждают о заморозках. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время 8-10 мая будет чрезвычайный уровень пожарной опасности во многих областях Украины.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", - говорится в сообщении.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко отметила, что ближайшей ночью будут заморозки на территории северных и западных областей. В Украину идет антициклон, поэтому количество осадков уменьшится. Дожди задержатся на юге и востоке. В Киеве днем температура воздуха повысится максимум до 15 градусов тепла, поэтому жарко не будет.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 8 мая
Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: ventusky

Погода 8 мая

В Украине 8 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют грозовые дожди в Карпатах, на Закарпатье и в Крыму, ночью и в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях. Ветер в этот день будет северный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в северных, большинстве западных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, на Закарпатье, юге и юго-востоке страны 8-13° тепла; днем в Украине 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 8 мая в Украине будет дождливо и прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +10...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха повысится до +2...+14 градусов.

погода 8 мая
Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: meteoprog

Погода 8 мая в Киеве

В Киеве 8 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 1-6°, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 13-18°, в Киеве ночью 4-6°, днем 14-16° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 8 мая
Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Погода в Украине в течение недели с 6 по 12 мая будет неустойчивой с грозовыми дождями, похолоданием и заморозками. Также будут ощущаться колебания атмосферного давления. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

В середине недели в Украину придет арктическая воздушная масса, в результате чего во всех областях существенно снизится температура воздуха. Особенно сильно похолодает в северных, центральных и восточных областях - ночью и утром там будут наблюдаться заморозки не только на почве, но и местами также в воздухе до 0...-4 градусов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Удары по Крыму: в ГУР признали новые способы поражения российских судов

Удары по Крыму: в ГУР признали новые способы поражения российских судов

19:46 Украина
В Украину идет серьезное похолодание: где в ближайшее время упадет температура

В Украину идет серьезное похолодание: где в ближайшее время упадет температура

19:34 Синоптик
Путин готов к мини-операции против НАТО: в контрразведке Польши раскрыли планы РФ

Путин готов к мини-операции против НАТО: в контрразведке Польши раскрыли планы РФ

19:25 Мир
Все главные новости

Популярное

Кто будет за стареньким ухаживать : Тоня Матвиенко удивила фанатов известием об отце 78496

"Кто будет за стареньким ухаживать": Тоня Матвиенко удивила фанатов известием об отце

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели инаугурацию Путина 65456

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели "инаугурацию" Путина

Мэр Кличко откровенно ответил на вопрос про отношения с экс-супругой 43037

Мэр Кличко откровенно ответил на вопрос про отношения с экс-супругой

Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость 18937

Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость

Последние новости

20:36

"Виноваты Путин и россияне": в Кропивницком женщина выпала из карусели и погибла

20:32

Из "военкомата" - на фронт: нардеп рассказал, как наказывают работников ТЦК

20:00

Евровидение-2024 первый полуфинал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляцияВидео

19:46

Удары по Крыму: в ГУР признали новые способы поражения российских судов

19:45

Правительство РФ ушло в отставку: дипломат рассказал, кто будет "новым" премьером

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - ОгрызкоПосле инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко
19:43

Молодой украинский репер заговорил про роман с Ириной Горовой

19:34

В Украину идет серьезное похолодание: где в ближайшее время упадет температура

19:25

Путин готов к мини-операции против НАТО: в контрразведке Польши раскрыли планы РФ

19:18

Наливка из клубники без водки: как сделать так, чтобы во рту разлилась сладость от напитка

Реклама
19:10

Керченский мост уничтожать уже "неактуально"мнение

18:35

Россия атакует ночью: в ВСУ раскрыли подготовку РФ к массированному удару по Украине

18:34

Сергей Стерненко. РФ угрожает Британии и готовит ядерные ученияВидеоблоги

18:25

Не Крымский мост: у Зеленского назвали новый приоритет для ударов ВСУ

18:23

Половина взорвалась в воздухе: РФ запускает неисправные ракеты от КНДР по Украине

18:18

Продюсер-путинист "Землян" отказался платить за "подбитые" танки Abrams

17:36

Пошли ва-банк: "ударный кулак" РФ на Часов Яр будет готов уже к концу недели - Коваленко

17:28

Штраф до 30 тысяч евро и год тюрьмы: почему во Франции нельзя спать в машине

17:06

Известная украинская певица рассказала про тюремное заключение

16:51

Был одним из самых молодых защитников "Азовстали": на войне погиб Назарий Гринцевич

16:48

Россиян отбросили на востоке: у РФ колоссальные потери, названо направление

Реклама
16:44

Сын неизлечимо болен: известный украинский комик поделился своей историей

16:27

"Спортсмен - воин": Кабаева после инаугурации Путина выдала кровожадный бред об Олимпиаде

16:20

Задействованы "Искандеры" и авиация: Беларусь объявила о проведении ядерных учений

16:00

Эксперт сказала, какой TikTok-тренд имеет невероятное влияние на волосы: мало кто это знает

15:56

Мне бы очень хотелось: Стивен Кинг рассказал, что Зеленскому нужно сделать с Путиным

15:40

Путин готовит отставку Шойгу: дипломат рассказал, кто заменит министра обороны РФ

15:40

Поможет и от муравьев: как приготовить раствор от тли в домашних условиях

15:36

Прослушивается iPhone: эксперты рассказали, как распознать шпионское ПО на телефоне

15:36

Что может сломаться в газовой колонке: как уберечь важнейшую для кухни вещь

15:33

Alyona Alyona дерзко ответила на хейт после падения на сцене Евровидения-2024Видео

15:20

"Есть рабы и цари": Огрызко оценил шансы на смену власти в России

14:56

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели "инаугурацию" Путина

14:39

Меладзе вышел на сцену с любимой женщиной

13:59

Что будет, если не промывать пупок: как избежать проблем с телом

13:56

Зеленского, Буданова и Малюка пытались убить: СБУ разоблачила сеть заговорщиковФото

13:55

Домашние "ахнут": уникальный рецепт приготовления куриных крылышек в коле на сковородеВидео

13:53

Мощный удар ВСУ на юге: десятки россиян "перемололи" вместе с техникой

12:52

Уничтожены офицеры РФ: ударом HIMARS обезглавлен полк "элитных" войск россиян

12:23

Настоящий трус: путинист Киркоров жестко подставил Ани Лорак прямо на сцене

12:04

Чем посыпать картофельные кусты, чтобы не было колорадского жука

Реклама
12:04

Заморозки накроют большинство областей Украины: синоптик назвала даты

11:43

РФ неожиданно остановила штурм: в ВСУ рассказали об изменении ситуации на фронте

11:42

Украинцы получат новые бонусы: Швеция планирует изменения для беженцев

11:22

Приползла к Путину: Кристина Орбакайте бесплатно перепоет Аллу Пугачеву в Кремле

11:12

Люблю русский: звезда "Не родись красивой", которая родилась в Донецке, поддержала оккупантов

11:08

Дипломат сказал, какой хитростью Путин сдерживает НАТО: "Успешно пользуется своим блефом"

11:04

Первый полуфинал Евровидения 2024: букмекеры резко изменили ставки на Украину - рейтингВидео

10:49

"У РФ большие успехи": экс-командир из Айдара назвал новую цель оккупантов

10:27

Состояние тяжелое: популярный российский певец оказался на больничной койке

10:25

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошади - будьте осторожны, Обезьянам - слезы

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять