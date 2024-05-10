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Как правильно - "згідна" или "згодна": почему украинцы часто путают эти слова

Алёна Воронина
10 мая 2024, 12:24
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На самом деле не все догадаются, что эти два слова можно использовать как синонимы только в одном случае.
Ольга Багний, украинский язык, книги
Как правильно - "згідна" или "згодна"/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Нередко можно услышать в разговоре с другими людьми фразы вроде "я згідна з цією пропозицією" или "я згідний зустрітися з вами завтра у зазначений час". Но правильно ли в таких фразах в украинском языке использовать слово "згідний(а)", и в каких случаях правильно употреблять это слово, а в каких - слово "згодний(а)"?

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала в видео в TikTok, как правильно употреблять эти два слова.

Она отметила, что на самом деле можно использовать оба слова, однако есть нюансы. Дело в том, что в некоторых случаях можно использовать оба эти слова, чередуя их. Но есть случаи, когда правильно будет употреблять только "згідний(а)" или только "згодний(а)".

видео дня

"На самом деле правильно и так, и так. Но есть нюансы. Если мы даем свое согласие, то можно говорить "я згідна", а можно говорить "я згодна". Например, "Мотря сказала Карпу, що вона згідна (або згодна) вийти за нього заміж", - отметила Ольга Багний.

Если же речь идет о солидарности с кем-то, о том, что мы разделяем чьи-то взгляды и мысли, то говорим исключительно "я згодна з вами" или "я згоден з вами".

"Ну и наконец когда речь идет о соответствии, то употребляем форму с "і": "згідна з оригіналом копія". Именно так правильно на украинском", - подчеркнула она.

Смотрите видео с объяснением, как правильно говорить - "згідна" или "згодна":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить - "капучіно" или "капучино", "чіпсы" или "чипсы". Часто можно услышать, как в некоторых распространенных словах употребляется буква "і" там, где на самом деле должно быть "и".

Также ранее языковед Авраменко рассказал, кто такой "халамидник". Часто о слове "халамидник" и множестве его синонимов забывают, используя вместо них слова иноязычного происхождения.

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