"Капучіно" или "капучино", "чіпси" или "чипси": Авраменко назвал распространенные ошибки

Часто можно услышать, как в некоторых распространенных словах употребляется буква "і" там, где на самом деле должна быть "и".

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Как правильно – "капучіно" или "капучино"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Нередко при написании некоторых слов могут возникать сомнения – как правильно их написать, чтобы не допустить ошибку.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал о нескольких таких словах и объяснил, какие распространенные ошибки мы допускаем при их употреблении.

"Сегодня вам предлагаю минутку орфографии. Поговорим об одной из самых распространенных ошибок. Но перед тем предлагаю вам проверить себя на грамотность. Поэтому выполним тестовое задание", – отметил Авраменко.

Нужно определить, в какой строке правильно написано слово:

А) "чипси",

Б) "чізкейк",

В) "тірамісу".

Правильно написанное слово в строке А) "чипси", с буквой "и".

"Запомните правило: в иноязычных словах после букв д, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш пишем букву "и". Опорная фраза для запоминания этих букв: "Де ти з’їси цю чашу жиру", – объяснил языковед.

Итак, правильно писать "чизкейк", "чипси", "капучино", "тирамісу".

"В заключение лишь добавлю: давайте заботиться о том, чтобы Украина писала грамотно", – добавил Авраменко.

Языковед Авраменко объяснил, как правильно говорить – "капучіно" или "капучино":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Александр Авраменко рассказал, что означает слово "небесник". Таким словом называют очень известный цветок. Но не всем известно, что у него есть еще и другие названия.

Также Авраменко объяснил, что означает "после дождика в четверг". На самом деле такое выражение своими корнями уходит в глубокую древность.

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