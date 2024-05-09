Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут сильные заморозки.

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Прогноз погоды в Украине на 10 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 10 мая будет местами дождливой. Синоптики предупреждают о заморозках. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такой уровень продержится почти на территории всей страны, кроме Волынской, Ровенской, Закарпатской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областей. Также синоптики предупреждают о том, что ожидаются заморозки - до 5 градусов мороза. Синоптики объявили І и ІІ уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в ближайшее время в Украине жары не будет. Ближайшей ночью на востоке, севере и в центре страны будут заморозки. В субботу, 11 мая, осадки распространятся и на западные, центральные и восточные регионы.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая / фото: ventusky

Погода 10 мая

В Украине 10 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди в Сумской и Черниговской областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°, на Сумщине, Харьковщине и Луганщине сильные заморозки 0-3°), на Закарпатье и побережье морей 5-10° тепла; днем 14-19°, на юге и юго-западе страны 17-22°, в Карпатах 10-15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1 градус

По данным meteoprog, 10 мая в Украине будет прохладно, а местами дождливо. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +9...+20 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +1...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая / фото: meteoprog

Погода 10 мая в Киеве

В Киеве 10 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 14-19°, в Киеве ночью 3-5°, днем 16-18° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Погода в Украине в течение недели с 6 по 12 мая будет неустойчивой с грозовыми дождями, похолоданием и заморозками. Также будут ощущаться колебания атмосферного давления. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

В середине недели в Украину придет арктическая воздушная масса, в результате чего во всех областях существенно снизится температура воздуха. Особенно сильно похолодает в северных, центральных и восточных областях - ночью и утром там будут наблюдаться заморозки не только на почве, но и местами также в воздухе до 0...-4 градусов.

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