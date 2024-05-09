УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2024, 19:37
1651
Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут сильные заморозки.
погода
Прогноз погоды в Украине на 10 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 10 мая будет местами дождливой. Синоптики предупреждают о заморозках. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такой уровень продержится почти на территории всей страны, кроме Волынской, Ровенской, Закарпатской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областей. Также синоптики предупреждают о том, что ожидаются заморозки - до 5 градусов мороза. Синоптики объявили І и ІІ уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в ближайшее время в Украине жары не будет. Ближайшей ночью на востоке, севере и в центре страны будут заморозки. В субботу, 11 мая, осадки распространятся и на западные, центральные и восточные регионы.

видео дня

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 9 мая
Прогноз погоды в Украине на 10 мая / фото: ventusky

Погода 10 мая

В Украине 10 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди в Сумской и Черниговской областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°, на Сумщине, Харьковщине и Луганщине сильные заморозки 0-3°), на Закарпатье и побережье морей 5-10° тепла; днем 14-19°, на юге и юго-западе страны 17-22°, в Карпатах 10-15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1 градус

По данным meteoprog, 10 мая в Украине будет прохладно, а местами дождливо. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +9...+20 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +1...+15 градусов.

погода 10 мая
Прогноз погоды в Украине на 10 мая / фото: meteoprog

Погода 10 мая в Киеве

В Киеве 10 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 14-19°, в Киеве ночью 3-5°, днем 16-18° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 10 мая
Прогноз погоды в Украине на 10 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Погода в Украине в течение недели с 6 по 12 мая будет неустойчивой с грозовыми дождями, похолоданием и заморозками. Также будут ощущаться колебания атмосферного давления. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

В середине недели в Украину придет арктическая воздушная масса, в результате чего во всех областях существенно снизится температура воздуха. Особенно сильно похолодает в северных, центральных и восточных областях - ночью и утром там будут наблюдаться заморозки не только на почве, но и местами также в воздухе до 0...-4 градусов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Ход войны может кардинально измениться: у Зеленского назвали единственный путь

Ход войны может кардинально измениться: у Зеленского назвали единственный путь

21:13 Украина
Как Путин подменил культ одной войны другим

Как Путин подменил культ одной войны другим

20:09 Мнения
Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

19:37 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина 171869

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна 100687

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна

Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали 91902

Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда 12089

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда

Последние новости

21:13

Ход войны может кардинально измениться: у Зеленского назвали единственный путь

21:10

Опухоль: мать Ким Кардашьян поделилась тревожными новостями

20:23

Огурцы будут расти вдвое быстрее: чем подкормить овощи для невероятного урожаяВидео

20:09

Упс, она сделала это снова: Бритни Спирс "перевернула мир" необычным талантомВидео

20:09

Как Путин подменил культ одной войны другиммнение

Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и КазахстанеТарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане
19:46

Неожиданная правда прорвалась на росТВВидеоблоги

19:37

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

19:24

У Байдена отреагировали на возросшие массированные атаки России

19:05

"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

Реклама
18:33

Жесткие бои: враг прорвался в Уманское и вывесил "тряпку" СССР - Bild

18:01

Мятеж Пригожина 2.0. Как режим Путина идет к войне в Кремлемнение

17:57

Никто бы не узнал: Катя Осадчая показала свое раритетное фото 20-летней давности

17:51

"Мы уменьшим потери на поле боя": Зеленский - о борьбе с Путиным

17:44

Украина в скором времени стабилизует фронт: Коваленко назвал срокиВидео

17:23

"Путин этого боится": Зеленский назвал основные пункты Саммита мира в Швейцарии

17:07

"Знаем диагноз": жена Виктора Павлика впервые озвучила редкое расстройство сына

16:55

Что нельзя делать с деньгами, чтобы не пришла бедность: приметы 10 мая

16:52

Как вывести ос из дома: женщина рассказала рецепт действенного спрея из трех ингредиентов

16:42

Сколько можно хранюить консервацию: как постоянно обеспечить себе вкусную еду

16:38

Украина может остановить наступление РФ на Востоке: Зеленский назвал важное условие

Реклама
16:06

Россияне модернизировали ракеты Х-101 для ударов по Украине: в ВСУ оценили угрозу

16:05

Российскому послу в Варшаве сделали "приятный" подарок к 9 мая

15:23

Для чего в самолетах есть пепельницы, если там запрещено курить: ответ удивитВидео

15:17

Удар на рекордные 1500 километров вглубь РФ: дроны СБУ атаковали нефтебазу в Башкортостане

15:07

Названа парламентская фракция, которая заработала больше всего в войну – "Евросолидарность" Порошенко

15:06

С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили СетьВидео

14:59

Залужного уволили с военной службы: он получил новое назначение

14:52

Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы "Парада Победы" в Москве

14:30

Признаки того, что ваша стиральная машина нуждается в чистке

14:21

РФ может напасть на еще 2 страны уже в этом году: Загородний сделал неутешительный прогноз

14:02

Две ГЭС выведены из строя: в "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях

13:45

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает

13:40

"Были погрешности": Джамала оценила шансы Украины на победу в Евровидении-2024Видео

13:32

"Олененок" на Netflix: настоящая Марта раскрыла свою личность

13:11

СБУ ударила дронами по перевалочным нефтебазам на Кубани - СМИ

13:01

Забытый рецепт из детства: салат с "Мивиной" - родные тарелки оближутВидео

12:39

"Путин в меня выстрелил": невероятная история пенсионерки с Черниговщины, потерявшей ногу

12:32

Евровидение 2024: букмекеры резко подняли Украину в рейтинге перед вторым полуфиналомВидео

12:27

Парень быстро женился и через 12 дней узнал, что его возлюбленная - мужчинаВидео

12:10

Слизни будут обходить огород десятой дорогой: какие пищевые отходы надо разложить на грядках

Реклама
12:08

Павел Зибров показал, как выглядит Ирина Билык без макияжа - детали

11:57

Похудела на 30 кг, убрав этот продукт: как теряла вес Кардашьян после родов

11:19

Зачем Путин хочет остановить войну: эксперт назвал условие для переговоров

11:15

Церковный праздник 10 мая: что категорически запрещено делать в Светлую пятницу

10:58

Рада приняла закон, который в разы повышает штрафы для уклонистов

10:57

ВР уволила вице-премьера Кубракова: Мининфраструктуры хотят разделить пополам

10:49

Китайский гороскоп на завтра 10 мая: Драконы - держите язык за зубами, Козлам - срыв планов

10:44

В Раде рассказали, придется ли идти в ТЦК после электронного кабинета: нардеп "напугал" украинцев

10:31

Кейт Миддлтон встретится с принцем Гарри в Лондоне при одном условии

10:09

РФ снова атакует Украину "Калибрами": в ВСУ рассказали о проблемах оккупантов

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять