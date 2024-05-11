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Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2024, 17:28
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Мощность магнитной бури достигла максимальной отметки - 9 баллов. Ожидается, что в Украине 11 мая можно будет снова увидеть Северное сияние.
северное сияние, магнитная буря, погода
Украину атаковала магнитная буря максимальной мощности / фото: pixabay

Украину накрыла магнитная буря самой сильной мощности. Она атаковала страну с 9-балльной мощностью. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну 8 мая с 3-балльной мощностью. На следующий день она усилилась до 4-х баллов. Уже 10 мая мощность геомагнитного шторма внезапно взлетел до максимальной точки и достиг 9-ти баллов. Изначально ожидалось, что на следующий день буря станет слабее, но она задержалась на уровне 9-ти баллов еще на день.

Ожидается, что 12 мая буря начнет идти на спад и будет ослабевать каждый день. 12 мая она опустится до отметки 6-ти баллов, 13 мая - 4 баллов, а 14 мая - 3 баллов. Таким образом магнитная буря закончится 14 мая.

видео дня
магнитная буря
Украину атаковала магнитная буря максимальной мощности / фото: meteoagent

В Сети сообщают о том, что вечером 11 мая в Украине может начаться новое Северное сияние, которое будет видно в небе над разными регионами страны.

Сайт наблюдений за космической погодой сообщает, что это самая сильная магнитная буря за последние 165 лет. Сейчас на Солнце зафиксировали пятно и выброс коронарных масс, похожее тому, что происходило в 1859 году - "событие Кэррингтона". Тогда во всем мире загорались телеграфные станции, а Северное сияние можно было увидеть от Кубы до Гавайев.

В NASA ожидают, что самая высокая активность будет 11-12 мая. На Солнце будут мощные вспышки, которые могут объединиться в "супершторм", пишет Space.com.

Смотрите видео об очень сильной магнитной буре:

магнитная буря
Украину атаковала магнитная буря максимальной мощности / фото: скриншот

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса Х3. Сообщается, что 11 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 95%. Вероятность вспышек класса Х составляет 75%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 76 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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