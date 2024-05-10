Будут лить дожди и заморозки: в каких областях будет холоднее всего

Погода в Украине 11 мая будет дождливой. Синоптики предупреждают о заморозках. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью 12 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°. Синоптики объявили І уровень опасности.
Погода 11 мая
В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди в Украине, кроме южных областей. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°, на Закарпатье, в южной и юго-восточной частях до 22°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +21
По данным meteoprog, 11 мая в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +9...+21 градуса. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +9...+13 градусов.
Погода 11 мая в Киеве
В Киеве 11 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день будет небольшой дождь. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 14-19°, в Киеве ночью 8-10°, днем 16-18° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.
Погода в Украине в течение недели с 6 по 12 мая будет неустойчивой с грозовыми дождями, похолоданием и заморозками. Также будут ощущаться колебания атмосферного давления. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.
В середине недели в Украину придет арктическая воздушная масса, в результате чего во всех областях существенно снизится температура воздуха. Особенно сильно похолодает в северных, центральных и восточных областях - ночью и утром там будут наблюдаться заморозки не только на почве, но и местами также в воздухе до 0...-4 градусов.
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