Заморозки -3 и грозы: синоптик предупредил о сильном холоде и назвал дату потепления

В Украину снова придут заморозки, погода будет холодной и неустойчивой, будут лить дожди и грозы - синоптик рассказал о погоде на неделю.

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Погода в Украине - снова будут заморозки/ unsplash.com

Погода в Украине в течение недели, с 13 по 19 апреля, будет преимущественно холодной, местами будут идти кратковременные дожди, а в некоторых местах даже грозы. Ночью в части областей нашего государства не исключены заморозки до -3 градусов.

Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что на территорию Украины продолжит поступать холодный воздух из арктических регионов Европы.

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По словам метеоролога, заморозки ночью наиболее вероятны в северных и западных областях. Кибальчич отметил, что в течение недели среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 5-10 градусов.

"Постепенное повышение температурного фона и стабилизация погодных условий ожидается только с 17 мая", - рассказал метеоролог.

Погода в Украине 13 мая

В понедельник, 13 мая, ночью без существенных осадков. Днем в большинстве областей, кроме западной части, пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северный/северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, в северных и западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 градуса. Днем воздух прогреется до +11...+16 градусов.

Погода в Украине 13 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 мая

Во вторник, 14 мая, в юго-восточной части Украины, днем также местами в северных областях ожидаются небольшие, временами умеренные дожди, отдельные грозы. В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса, днем +11...+16.

Погода в Украине 14 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 15 мая

В среду, 15 мая, ночью в юго-восточной части Украины, днем в большинстве областей, за исключением крайнего запада пройдут дожди, местами в сопровождении гроз. Ветер северо-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, в западных и северных областях на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса; днем +11...+16.

Погода в Украине 15 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 16 мая

В четверг, 16 мая, на левобережье Украины сохранится неустойчивая погода с периодическими дождями, местами в сопровождении гроз. Днем также осадки распространятся на северные и большинство центральных областей. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0...-3, днем +12...+17 градусов, на Закарпатье до +21.

Погода в Украине 16 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 17 мая

В пятницу, 17 мая, ночью на крайнем востоке, днем местами на левобережье страны и на Закарпатье пройдут небольшие кратковременные дожди, в остальных регионах без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западной части восточной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +16...+21.

Погода в Украине 17 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 18 мая

В субботу, 18 мая, в западных, северных и Одесской областях пройдут дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +16...+21, в западных областях местами +12...+17 градусов.

Погода в Украине 19 мая

В воскресенье, 19 мая, в северных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, в остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что налетит стужа и дожди - синоптики объявили І уровень опасности. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут заморозки 0-5 градусов.

Также ранее сообщалось, что в Украину ворвалась сильнейшая 9-балльная магнитная буря. Эта магнитная буря достигла максимально возможного показателя - 9 баллов.

Напомним, ранее сообщалось, когда закончится магнитная буря, которая стала самой сильной за последние 165 лет. Мощность магнитной бури достигла максимальной отметки - 9 баллов.

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