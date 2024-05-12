Погода будет холодной и дождливой: синоптик назвала дату долгожданного потепления

В Украине в понедельник, 13 мая, ожидаются заморозки. Днем погода также будет холодной.

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Прогноз погоды в Украине на 13 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 13 мая будет местами дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 13 мая могут быть заморозки во всех областях Украины, кроме юга. Сухая погода будет преимущественно в западных областях страны. Потепление начнет приходить в украинские регионы лишь со второй половины следующей недели.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 13 мая / фото: ventusky

Погода 13 мая

В Украине 13 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди во многих областях Украины. Ветер в этот день будет северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью в западных, северных и Винницкой областях 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°), на остальной территории 3-8° тепла; днем 9-14°, на западе страны и в Крыму до 17°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 13 мая в Украине холодная погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +4...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +1...+10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 13 мая / фото: meteoprog

Погода 13 мая в Киеве

В Киеве 13 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°), днем 9-14° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 13 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Погода в Украине в течение недели с 6 по 12 мая будет неустойчивой с грозовыми дождями, похолоданием и заморозками. Также будут ощущаться колебания атмосферного давления. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

В середине недели в Украину придет арктическая воздушная масса, в результате чего во всех областях существенно снизится температура воздуха. Особенно сильно похолодает в северных, центральных и восточных областях - ночью и утром там будут наблюдаться заморозки не только на почве, но и местами также в воздухе до 0...-4 градусов.

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