Контингент во Львове не нужен: Зеленский сказал, где необходимы иностранные военные

Украина рассчитывает на реальное присутствие партнеров именно там, где сохраняется угроза.

Иностранный контингент должен быть ближе к фронту, а не во Львове / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/britisharmy, ОП

Главные тезисы Зеленского:

Есть сигналы от партнеров по военному контингенту

Украина хочет реального присутствия партнеров на опасных направлениях

Ни одна страна не готова размещать свои войска непосредственно на линии фронта

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в размещении иностранного контингента ближе к линии фронта, а не в относительно безопасных регионах на западе страны.

"Мы хотели бы видеть контингент поближе к линии фронта. Если бы Польша предложила свое присутствие во Львове, нам это не нужно", — сказал глава государства.

По его словам, вопрос размещения иностранных военных напрямую зависит от уровня рисков и близости к потенциально опасным направлениям. Украина рассчитывает на реальное присутствие партнеров именно там, где сохраняется угроза.

Президент сообщил, что Великобритания и Франция заявили о готовности предоставить по одной бригаде каждая. Также, по его словам, есть сигналы о возможном участии и от других государств.

В то же время Зеленский признал, что ни одна страна пока не готова размещать свои войска непосредственно на первой линии обороны.

Глава государства отдельно отметил, что гарантии безопасности не обязательно предполагают масштабное присутствие иностранных военных. Так называемый "бэкстоп" со стороны США может включать системы противовоздушной обороны, разведку, координацию действий и готовность к воздушной поддержке.

Смотрите видео - Зеленский объяснил, где в Украине нужны иностранные военные:

Миротворцы в Украине - последние новости

Как писал Главред, министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил о намерении стать первым главой оборонного ведомства, который развернет британских военных в Украине после заключения мирного соглашения. По его убеждению, 2026 год должен стать "годом окончания этой ужасной войны".

"Я хочу быть министром обороны, который развернет британские войска в Украине, потому что это будет означать, что эта война наконец закончится. Это будет означать, что мы договорились о мире в Украине. А безопасной Европе нужна сильная, суверенная Украина", - написал Гилли в колонке для The Telegraph.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает развертывания миротворческих войск на территории Украины после завершения активной фазы боевых действий, но намекнул, что их количество будет очень ограниченным.

Ранее газета The Times писала о том, что Великобритания и Франция направят до 15 тысяч военнослужащих для защиты Украины в случае заключения мирного соглашения. Это значительно меньшая численность военного контингента, чем ожидалось.

Армии стран Европы - численность / Инфографика: Главред

Что не так с идеей об отправке миротворцев в Украину: мнение эксперта

Военный эксперт Владислав Селезнев еще зимой заявлял, что введение миротворческих войск в Украину является нереальным, поскольку для этого нужно иметь мандат - от ООН или НАТО.

"Чтобы получить мандат ООН, надо получить согласие Российской Федерации, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН. Нереально! Мандат под флагом НАТО так же нереально, потому что НАТО всячески избегает любой причастности к российско-украинской войне", - говорил Селезнев в комментарии Украинскому радио.

По его словам, вариант с прикрытием границы большим количеством западной ПВО - тоже нереален.

"Если бы наши западные партнеры были готовы именно на такой вариант задействования своих сил и средств, то мы бы видели хоть какое-то эхо по этому процессу. А так мы видим, что российские дроны и ракеты залетают на территорию стран НАТО, речь идет и о Румынии, и о Польше, а они не слишком спешат задействовать свою противовоздушную и противоракетную компоненту, чтобы те дроны и ракеты уничтожать", - сказал эксперт.

О персоне: Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

