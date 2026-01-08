Меньше, чем ожидали: сколько своих солдат страны Запада готовы направить в Украину

Как пишет The Times, численность военного контингента будет зависеть от различных сценариев исхода мирных переговоров.

https://glavred.info/world/menshe-chem-ozhidali-skolko-svoih-soldat-strany-zapada-gotovy-napravit-v-ukrainu-10730414.html Ссылка скопирована

Запад готовит военное присутствие в Украине — сколько войск реально отправят в Украину? / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/britisharmy, ОП

Вы узнаете:

Сколько военных Британия и Франция готовы направить в Украину

Будет ли контингент участвовать в боевых действиях

Отправит ли Германия свои войска в Украину

Великобритания и Франция направят до 15 тысяч военнослужащих для защиты Украины в случае заключения мирного соглашения. Это значительно меньшая численность военного контингента, чем ожидалось. Об этом пишет газета The Times.

Первоначально британское военное руководство предлагало направить 10 тысяч военнослужащих в рамках более широкой коалиции "желающих" численностью 64 000 человек, но Министерство обороны сочло это нецелесообразным, учитывая нынешнюю численность британской армии.

видео дня

Как сообщили два военных источника, будет развернуто менее 7500 британских солдат.

"Эта цифра, как ожидается, станет проблемой для Великобритании, которая располагает лишь около 71 000 подготовленными военнослужащими в регулярной армии", - отмечает издание.

Что касается Франции, то военные этой страны составят оставшуюся часть контингента, который будет размещен в относительно безопасной западной части Украины, вдали от линии фронта.

Несколько источников предположили, что даже общая численность контингента в 15 000 человек является оптимистичной. Германия готова развернуть войска вблизи Украины, возможно, в Польше или Румынии, добавил военный источник.

Численность военного контингента будет зависеть от различных сценариев исхода мирных переговоров. Президент Макрон заявил во вторник, что несколько тысяч французских солдат могут быть развернуты на Украине в качестве "сил обеспечения". Они не будут участвовать в боевых действиях.

Британский премьер Кир Стармер публично не сообщил, сколько британских солдат будет направлено.

Согласно плану, британские и французские войска должны были помочь в обучении украинской армии и контролировать строительство "защищенных объектов" для хранения оружия и военной техники, которые могли бы быть использованы для поддержки обороны Украины.

Согласно заявлению, подписанному членами коалиции в Париже, США возглавят мониторинг линии прекращения огня в случае достижения мирного соглашения.

В оборонных кругах Великобритании полагают, что Россия не станет нарушать соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Дональда Трампа, опасаясь возможной реакции со стороны США.

Заседание Коалиции желающих и отправка западных военных в Украину - что известно

Как писал Главред, 6 января 2026 года в Париже состоялись переговоры лидеров "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Соединенных Штатов и около 35 стран, на которых обсуждали гарантии безопасности для Украины, механизмы поддержки и возможные условия прекращения огня в войне с Россией.

Зеленский вместе с Макроном и Стармером подписали декларацию о намерениях по размещению многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после заключения мирного соглашения в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Он подчеркнул, что эти силы не будут вовлечены в боевые действия.

7 января в Париже продолжились переговоры Украины, США и "коалиции желающих". Стороны согласовали ключевые элементы системы безопасности. Президент Зеленский анонсировал переговоры по ЗАЭС и оккупированным территориям.

Армии стран Европы / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что война России против Украины может завершиться во время председательства Кипра в Евросоюзе, которое продлится до 30 июня.

"Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства", - отметил глава государства сделал во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС.

Он также уточнил, что мирные переговоры с европейскими партнерами, США и всеми участниками "коалиции желающих" достигли нового рубежа.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред