Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Меньше, чем ожидали: сколько своих солдат страны Запада готовы направить в Украину

Анна Ярославская
8 января 2026, 07:13
591
Как пишет The Times, численность военного контингента будет зависеть от различных сценариев  исхода мирных переговоров.
Армия Британии, лидеры Европы
Запад готовит военное присутствие в Украине — сколько войск реально отправят в Украину? / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/britisharmy, ОП

Вы узнаете:

  • Сколько военных Британия и Франция готовы направить в Украину
  • Будет ли контингент участвовать в боевых действиях
  • Отправит ли Германия свои войска в Украину

Великобритания и Франция направят до 15 тысяч военнослужащих для защиты Украины в случае заключения мирного соглашения. Это значительно меньшая численность военного контингента, чем ожидалось. Об этом пишет газета The Times.

Первоначально британское военное руководство предлагало направить 10 тысяч военнослужащих в рамках более широкой коалиции "желающих" численностью 64 000 человек, но Министерство обороны сочло это нецелесообразным, учитывая нынешнюю численность британской армии.

видео дня

Как сообщили два военных источника, будет развернуто менее 7500 британских солдат.

"Эта цифра, как ожидается, станет проблемой для Великобритании, которая располагает лишь около 71 000 подготовленными военнослужащими в регулярной армии", - отмечает издание.

Что касается Франции, то военные этой страны составят оставшуюся часть контингента, который будет размещен в относительно безопасной западной части Украины, вдали от линии фронта.

Несколько источников предположили, что даже общая численность контингента в 15 000 человек является оптимистичной. Германия готова развернуть войска вблизи Украины, возможно, в Польше или Румынии, добавил военный источник.

Численность военного контингента будет зависеть от различных сценариев исхода мирных переговоров. Президент Макрон заявил во вторник, что несколько тысяч французских солдат могут быть развернуты на Украине в качестве "сил обеспечения". Они не будут участвовать в боевых действиях.

Британский премьер Кир Стармер публично не сообщил, сколько британских солдат будет направлено.

Согласно плану, британские и французские войска должны были помочь в обучении украинской армии и контролировать строительство "защищенных объектов" для хранения оружия и военной техники, которые могли бы быть использованы для поддержки обороны Украины.

Согласно заявлению, подписанному членами коалиции в Париже, США возглавят мониторинг линии прекращения огня в случае достижения мирного соглашения.

В оборонных кругах Великобритании полагают, что Россия не станет нарушать соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Дональда Трампа, опасаясь возможной реакции со стороны США.

Заседание Коалиции желающих и отправка западных военных в Украину - что известно

Как писал Главред, 6 января 2026 года в Париже состоялись переговоры лидеров "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Соединенных Штатов и около 35 стран, на которых обсуждали гарантии безопасности для Украины, механизмы поддержки и возможные условия прекращения огня в войне с Россией.

Зеленский вместе с Макроном и Стармером подписали декларацию о намерениях по размещению многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после заключения мирного соглашения в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Он подчеркнул, что эти силы не будут вовлечены в боевые действия.

7 января в Париже продолжились переговоры Украины, США и "коалиции желающих". Стороны согласовали ключевые элементы системы безопасности. Президент Зеленский анонсировал переговоры по ЗАЭС и оккупированным территориям.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Армии стран Европы / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что война России против Украины может завершиться во время председательства Кипра в Евросоюзе, которое продлится до 30 июня.

"Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства", - отметил глава государства сделал во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС.

Он также уточнил, что мирные переговоры с европейскими партнерами, США и всеми участниками "коалиции желающих" достигли нового рубежа.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

миротворцы новости Украины и мира война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп одобрил жесткий санкционный удар по "спонсорам" Кремля: детали

Трамп одобрил жесткий санкционный удар по "спонсорам" Кремля: детали

07:48Мир
Меньше, чем ожидали: сколько своих солдат страны Запада готовы направить в Украину

Меньше, чем ожидали: сколько своих солдат страны Запада готовы направить в Украину

07:13Мир
В Днепре повторно раздаются взрывы: на город летит табун "шахедов"

В Днепре повторно раздаются взрывы: на город летит табун "шахедов"

00:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Последние новости

07:13

Меньше, чем ожидали: сколько своих солдат страны Запада готовы направить в Украину

06:54

Российская агрессия и интервенция США в Венесуэлу: в чем разница?мнение

06:24

Любовь, деньги и переезд: зима готовит одному знаку зодиака неожиданные повороты

06:00

Всего один ингредиент превратит запеченный картофель на шедевр - новый рецептВидео

05:52

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться
04:41

Зачем СССР привлекал авиацию для "засаливания" рек: объяснение историков

04:00

Удача будет с ними: каких знаков зодиака ждет безумный скачок вперед

03:30

ЦРУ против НАСА: сенсационное заявление о загадочном межзвёздном объекте

03:09

"Новая тактика": эксперт объяснил маневры стратегической авиации РФ без пусков ракет

Реклама
02:22

Секрет поваров: раскрыт гениально простой способ резать лук без слез

02:18

"Бесцельное зависание": жена Виталия Козловского рассекретила серьезный план

01:30

Звезда "Очень странных дел" оставляет актерство: "Никаких официальных планов"

00:26

Новый год, новая Елена: Мозговая неожиданно сменила стрижку

00:22

"Американский Путин": появился тревожный сценарии для Трампа и США

00:03

В Днепре повторно раздаются взрывы: на город летит табун "шахедов"

07 января, среда
23:35

Кирилл Буданов кардинально сменил имидж и впервые показался в костюме

23:22

Рекордный "взлет" доллара: раскрыта причина резкого скачка на валютном рынке

23:17

Мурат Налчаджиоглу увез дочь от Ани Лорак и показал ее в купальнике

23:03

После вражеской атаки в двух регионах Украины полный блэкаут — какова ситуацияФото

22:37

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Реклама
22:21

Длительные отключения электроэнергии в Днепре и области: графики на 8 январяФото

22:19

В Киеве лифт сорвался вниз: СМИ узнали о пострадавшем, всплыли неожиданные детали

21:54

Сын Повалий появился в социальной сети и заговорил на украинском языке

21:52

Наталья Могилевская покинула Украину вместе с детьми и мужем - причина

21:49

В Украине возможны отключения света вне графика – в правительстве сделали заявление

21:35

Крах по сценарию 1991 года: эксперт назвал "стоп-фактор", который остановит РФ эксклюзив

21:32

Батареи больше не нужны: ТОП способов, как согреться зимой в доме без отопленияВидео

21:28

Василий Вирастюк впервые показал своего пятого сына от молодой жены

21:21

До 12 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 8 января

21:16

Светится: 58-летняя Памела Андерсон без макияжа встретилась с подругами

20:40

Сверхсложная головоломка для гениев: найдите собаку среди медведей за 7 секунд

20:35

Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны и назвал вероятные сроки

20:33

5 романтических дорам, которые настолько хороши, что возвращают веру в любовь

20:12

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 8 январяФото

20:09

Джунгли против цивилизации: почему между Северной и Южной Америкой нет дороги

19:55

"В боксе все возможно": директор Усика намекнул на место следующего боя

19:40

Будет бушевать мощный шторм: где будут метели, сильные снегопады и гололед

19:29

Неуклонно дорожает с 2024 года: цены на один продукт достигли максимума

19:28

РФ нанесла удары по портам на юге: есть жертвы, "прилеты" и попадания

18:49

Малиновый пиджак и кравчучка: символы украинских 90-х

Реклама
18:48

В одной области объявили желтый уровень опасности: где ожидается непогода

18:31

Ограничения становятся неизбежными: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 8 января

18:28

Этот электрический кроссовер поразил экспертов: названа лучшая модель в 2026 году

18:24

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

18:23

Зеленский рассказал о подготовке новой встречи с Трампом: когда и где планируется

18:18

Что это за вой на болотах? А это США захватили российские танкерымнение

18:00

Главная проверка перед покупкой: как быстро определить качественное мясоВидео

18:00

Сколько нас осталось: демографическая пропасть, которая решает будущее Украины

17:53

Нацотбор Евровидения 2026: анонсирован новый формат презентации песен

17:47

У Киева было второе, почти забытое название: историк рассказал о загадочном топониме

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять