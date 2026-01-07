Укр
Мир и гарантии безопасности для Киева: Буданов заявил о "конкретных результатах"

Анна Ярославская
7 января 2026, 12:23
Не вся информация подлежит огласке, но украинские национальные интересы будут защищены.
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов намекнул на важные решения по безопасности Украины

Главное:

  • В Париже продолжаются переговоры Украины, США и "коалиции желающих"
  • Стороны согласовали ключевые элементы системы безопасности
  • Зеленский анонсировал переговоры по ЗАЭС и оккупированным территориям

В среду, 7 января, в Париже продолжаются переговоры Украины, США и стран "коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Киева в рамках мирного плана. Уже есть конкретные результаты. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

По его словам, не вся информация подлежит огласке, но результаты уже есть.

видео дня

"Продолжаем важные переговоры в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства. Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается", - написал Буданов в Telegram.

Глава Офиса президента подчеркнул, что украинские национальные интересы будут защищены.

О чем говорили в Париже: детали от Умерова

В свою очередь, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров уточнил в Telegram, что сегодня в Париже прошла встреча Коалиции желающих на уровне лидеров государств и ключевых международных институтов.

В работе приняли участие 27 стран Европы, а также партнеры из Азиатско-Тихоокеанского региона. НАТО представляли Генеральный секретарь Марк Рютте и командующий объединенными силами Североатлантического союза в Европе Алексус Гринкевич.

"Предметно обсудили параметры гарантий безопасности, роль Украины в архитектуре будущего мира и вклад партнеров в сдерживание повторной агрессии. Существует общее понимание ключевых элементов: сил сдерживания, эффективного мониторинга и поддержки украинской армии как основы всей системы безопасности", - рассказал Умеров.

По итогам встречи подписаны важные документы:

  • совместная декларация всех стран "Коалиции желающих" "О надежных гарантиях безопасности для крепкого и длительного мира в Украине";
  • трехсторонняя декларация Украины, Франции и Великобритании, которая фиксирует намерения о развертывании многонациональных сил после прекращения огня, создании координационного центра между армиями и механизмов мониторинга с ключевой ролью США и участием европейских партнеров.

По словам Умерова, встреча продемонстрировала готовность переходить от политических заявлений к практическим решениям.

"Реальные шаги к миру должна сделать и Россия", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, работа в Париже продолжается – запланирован еще ряд встреч и консультаций.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Зеленский уже получил первые доклады: что будет дальше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже заслушал первый доклад Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции. Далее - состоится очередная сессия переговоров с представителями Президента Соединенных Штатов.

"Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончании войны, а именно – вопросы по Запорожской атомной станции и территориям", - подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что поручил команде обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, другими государствами Европы и США.

"Украина не скрывается от самых сложных вопросов и никогда не будет преградой миру. Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров – обеспечат ли они реальную готовность России закончить войну. По итогам этого дня ожидаю подробного доклада от нашей переговорной команды", - резюмировал глава государства.

Заседание Коалиции желающих - что известно

Как писал Главред, 6 января 2026 года в Париже состоялись переговоры лидеров "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Соединенных Штатов и около 35 стран, на которых обсуждали гарантии безопасности для Украины, механизмы поддержки и возможные условия прекращения огня в войне с Россией.

Зеленский вместе с Макроном и Стармером подписали декларацию о намерениях по размещению многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после заключения мирного соглашения в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Он подчеркнул, что эти силы не будут вовлечены в боевые действия.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна готова присоединиться к гарантиям безопасности Украины и Европы, однако только после заключения мирного соглашения. В частности, Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen для контроля воздушного пространства, привлечь морские ресурсы для разминирования акватории Черного моря и продолжить подготовку украинских военных офицеров.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что после завершения российско-украинской войны Бельгия предоставит свою авиацию и флот для сохранения мира в Украине. Соответствующие договоренности обсуждались во время заседания "Коалиции желающих" в Париже.

Когда может быть достигнуто мирное соглашение: мнение эксперта

Текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по вопросам урегулирования российско-украинской войны являются имитацией переговорного процесса и не могут привести к реальным результатам. Такую оценку в комментарии для Главреда дал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению эксперта, ключевая проблема — неподобающий состав делегаций и формат встреч.

Эксперт считает, что гипотетически представить подписание документа об окончательном урегулировании можно лишь в 2026 году. Для этого, по его мнению, должны совпасть несколько факторов: уступки со стороны Украины, ресурсное истощение России и давление со стороны возможной администрации Трампа.

"Примерно с апреля 2026-го можно ожидать серьёзных переговоров на эту тему", — уточнил он.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

