Швеция предоставит Украине истребители Gripen, но только при одном условии

Швеция готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины и Европы, но только после достижения соглашения о прекращении российской войны.

Швеция предоставит истребители Gripen для гарантий безопасности Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Швеция предоставит истребители Gripen для контроля воздушного пространства

Воплощение инициативы возможно только после заключения мирного соглашения

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна готова присоединиться к гарантиям безопасности Украины и Европы, однако только после заключения мирного соглашения.

По его словам, во время встречи в Париже члены "Коалиции желающих", Украина и Соединенные Штаты достигли существенного прогресса в обсуждении путей достижения мира. Об этом премьер Швеции сообщил в соцсети Х.

"Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова способствовать гарантиям безопасности для Украины и остальной Европы", - отметил премьер-министр.

По словам Кристерссона, Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen для контроля воздушного пространства, привлечь морские ресурсы для разминирования акватории Черного моря и продолжить подготовку украинских военных офицеров.

В то же время он подчеркнул, что реализация этих инициатив возможна только после подписания мирного соглашения, четкого определения мандата многонациональных сил и получения согласия парламента Швеции

"Швеция готова внести свой вклад в мир в Европе", - добавил Кристерссон.

Преимущества Gripen для украинской авиации - мнение эксперта

Начальник управления по коммуникациям Воздушных сил Юрий Игнат отмечает, что шведские истребители JAS 39 Gripen полностью соответствуют потребностям украинской авиации и в некоторых показателях даже превосходят американские F-35.

По его словам, решение о приобретении Gripen планировалось еще на период до 2035 года, но благодаря усилиям военных процесс подготовки и внедрения удалось значительно ускорить.

Игнат добавляет, что украинские пилоты уже прошли ознакомительные полеты в Швеции и освоили самолет, а экономические преимущества Gripen делают его выгодным выбором - как по стоимости самого самолета, так и по обслуживанию.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, как писал Главред, 6 января 2026 года в Париже состоялись переговоры лидеров "Коалиции желающих" с участием Зеленского, Эммануэля Макрона и представителей США и около 35 стран, на которых обсуждали гарантии безопасности для Украины, механизмы поддержки и возможные условия прекращения огня в войне с Россией.

По итогам саммита союзники согласовали проекты ключевых документов, предусматривающих поддержку украинской армии, механизмы мониторинга прекращения огня, участие в многонациональных силах и долгосрочное сотрудничество в сфере безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что, европейские лидеры и американские чиновники стремятся завершить соглашение о гарантиях безопасности, которое включает возможность присутствия американских войск на территории Украины, чтобы обеспечить устойчивость любого мирного соглашения.

Истребитель Gripen / Инфографика: Главред

О персоне: Ульф Кристерссон Ульф Яльмар Эд Кристерссон - шведский политик, действующий премьер-министр страны с октября 2022 года и лидер Умеренной коалиционной партии с 2017-го. Он получил образование по экономике в Уппсальском университете, служил в шведской армии как командир взвода, работал в сфере коммуникаций и возглавлял Центр усыновления. Кристерссон является депутатом Риксдага от округа Седерманланд. Женат на Биргитте Эд, имеет трех приемных дочерей из Китая. Как премьер-министр он активно продвигает политику безопасности и сотрудничества в Европе, в частности поддерживает Украину в войне против российской агрессии.

