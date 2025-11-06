Укр
Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

Руслан Иваненко
6 ноября 2025, 21:52
726
Министр обороны Швеции подтвердил продвижение переговоров с Киевом по Gripen.
Gripen
Швеция готова частично профинансировать сделку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Кратко:

  • Швеция может профинансировать поставку Украине до 150 Gripen
  • Обсуждаются кредиты, замороженные активы и программа помощи
  • Киев и Стокгольм ведут переговоры о техническом сотрудничестве

Швеция рассматривает возможность помочь Украине с оплатой сделки на поставку до 150 истребителей JAS-39 Gripen собственного производства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны страны Пола Йонсона.

По словам чиновника, Стокгольм обсуждает с Киевом различные варианты финансирования потенциальной сделки.

"Финансирование продвигается вперед, и мы тесно сотрудничаем с украинской стороной... Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу программу помощи Украине, которая составляет 40 миллиардов крон в следующем году и 40 миллиардов в 2027 году", - отметил Йонсон.

Министр также подчеркнул, что Швеция представила соглашение "коалиции желающих", некоторые из участников могут присоединиться к финансированию. Кроме того, правительство страны настаивает на возможности использования замороженных российских активов для оплаты поставки самолетов.

Стоимость сделки официально не разглашается, однако, по данным Reuters, цена более старой версии Gripen колеблется от 30 до 60 миллионов долларов, тогда как современные модификации JAS-39E/F могут стоить значительно дороже.

Визит украинского министра обороны

6 ноября украинский министр обороны Денис Шмыгаль во время визита в Швецию посетил офис компании Saab, производителя истребителей Gripen. Стороны обсудили возможные направления технического сотрудничества и дальнейшие шаги по поставке самолетов Украине.

инфографика gripen грипен
Gripen / Инфографика: Главред

"Современные самолеты Gripen существенно усилят боевые способности Воздушных сил ВСУ и будут способствовать реализации Дорожной карты развития авиации по стандартам НАТО. Продолжаем работать над ускорением процесса их передачи и интеграции в Воздушные силы ВСУ, чтобы уже в следующем году самолеты Gripen стали на защиту украинского неба", - подытожил Шмыгаль.

Преимущества Gripen для украинской авиации

Начальник управления по коммуникациям Воздушных сил Юрий Игнат отмечает, что шведские истребители JAS 39 Gripen полностью соответствуют потребностям украинской авиации и в некоторых показателях даже превосходят американские F-35.

По его словам, решение о приобретении Gripen планировалось еще на период до 2035 года, но благодаря усилиям военных процесс подготовки и внедрения удалось значительно ускорить.

Игнат добавляет, что украинские пилоты уже прошли ознакомительные полеты в Швеции и освоили самолет, а экономические преимущества Gripen делают его выгодным выбором - как по стоимости самого самолета, так и по обслуживанию.

Gripen для Украины - что известно

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 22 октября встретился в Швеции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном на заводе оборонной компании Saab в Линчепинге. Стороны обсудили крупную оборонную экспортную сделку.

Кроме того, Шведские истребители JAS 39 Gripen отвечают потребностям Воздушных сил Украины и в ряде параметров превосходят американские F-35, заявил начальник управления по коммуникациям Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Напомним, что Украина закупит у Швеции от 100 до 150 новейших многоцелевых истребителей Gripen. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о намерениях по поставке этих самолетов. Об этом стало известно из совместной пресс-конференции, которая прошла 23 октября в Стокгольме.

Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Предки считали его талисманом: в Украине растет редкий водяной орехВидео

