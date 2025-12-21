Что может заставить Путина закончить войну - генерал ВСУ назвал решающий фактор

Романенко объяснил, почему именно сила и наращивание возможностей ВСУ является ключевым фактором, способным заставить Россию прекратить войну против Украины.

Генерал рассказал, что может заставить Путина закончить войну / Коллаж: Гларед, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

О чем сказал Романенко:

Россияне понимают только язык силы

Усиление потенциала ВСУ будет способствовать завершению войны

Только сильная Украина и украинская армия может заставить российского диктатора и военного преступника Владимира Путина закончить войну против Украины. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его оценке, для России определяющим аргументом является только сила.

"Я участвовал в переговорах с россиянами и должен сказать: только когда ведешь переговоры сдержанно и стойко, несмотря на все запугивания с их стороны, можно достичь нужных результатов", - сказал он.

Романенко подчеркнул, что именно наращивание возможностей Вооруженных сил Украины способно приблизить завершение войны, ведь самые надежные гарантии безопасности для государства может обеспечить исключительно собственная армия.

Стоит ли ждать окончания войны в 2026 году - мнение эксперта

Как писал Главред, вероятности завершения боевых действий в 2026 году пока не просматривается. В зимний период война преимущественно перейдет в городской формат: российские войска сосредоточатся на боях в пределах Покровска, Мирнограда, Гуляйполя, Константиновки, Северска, Лимана и Купянска. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, из-за этого зимой не ожидается захват значительных территорий, ведь основные столкновения будут происходить именно в населенных пунктах.

Коваленко отметил, что Россия рассчитывает в 2026 году нарастить численность личного состава, активизировав мобилизацию, рекрутинг и другие механизмы привлечения большого количества человеческих ресурсов.

"Основная задача россиян - это не поддержка деградирующего ВПК, а ведение войны людьми. Россия будет ориентироваться на продолжение войны человеческим ресурсом", - указал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные силы пытаются давить на Мирноград в Донецкой области сразу с трех направлений, тогда как в Покровске противник застрял в затяжных уличных боях. Сейчас армия РФ делает ставку на постоянные пехотные штурмы. Об этом сообщил командир 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук.

В то же время ряд европейских государств заявили о готовности направить свои контингенты в Украину для поддержания мира и реагирования в случае нарушения Россией возможной мирной договоренности. Вопрос формата и условий такого размещения еще находятся на стадии согласования, отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя возможность ввода иностранных войск в случае новой агрессии после прекращения огня.

Украина выражает готовность к режиму прекращения огня вдоль нынешней линии фронта. Такую позицию поддерживает военное руководство государства, в частности Генеральный штаб и Главнокомандующий Вооруженными силами. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

