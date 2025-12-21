Укр
Масштабная ротация и новые цели: как "Динамо" готовится к весеннему сезону

Руслан Иваненко
21 декабря 2025, 17:33
Журналист объяснил, как новый тренерский штаб планирует обновить Динамо уже с весенней части сезона.
Весенний отрезок сезона должен стать тестом для молодого состава "Динамо" / Колаж: Главред, фото: fcdynamo.com, скриншот

Кратко:

  • Костюк начинает перестройку и омоложение состава Динамо
  • Основу команды сформируют воспитанники клубной академии
  • Главная цель весны - победа в Кубке Украины

Журналист Владимир Зверов рассказал о ключевых изменениях, которые ожидают "Динамо" после назначения нового главного тренера Игоря Костюка.

По словам Зверова, новый наставник киевлян делает ставку на системную перестройку команды и ее существенное омоложение. Тренерский штаб планирует формировать основу коллектива вокруг воспитанников клубной академии, которые уже имеют опыт выступлений на взрослом уровне.

Состав против "Ноа" как модель Динамо на весну

Зверов отметил, что состав, который команда использовала в матче против "Ноа" в последнем туре Лиги конференции, является приближенным к тому, каким "Динамо" планирует играть в весенней части сезона.

"Задача глобальная, которую ставит перед собой Игорь Костюк - это перестройка команды, омоложение этой команды. В принципе, тот состав, который мы увидели в матче против "Ноа", - это что-то приближенное к основному составу киевского "Динамо" на весну", - заявил журналист в программе Зверов Про Футбол.

Молодежь формирует "хребет" обновленной команды

Отдельно Зверов отметил, что ключевую роль в новом "Динамо" должны играть молодые футболисты из юношеской системы клуба. Речь идет, в частности, о Захарченко, Михайленко, Волошине и Пономаренко, которые, по замыслу тренерского штаба, должны стать основой команды уже в ближайшее время.

Кубок Украины как главная цель весны

Журналист также очертил главную турнирную задачу киевлян на весеннюю часть сезона. По его словам, приоритетом для "Динамо" станет борьба за Кубок Украины, победа в котором позволит команде квалифицироваться в Лига Европы.

"Единственная главная задача "Динамо" на весну - это победа в Кубке Украины и выход, таким образом, в Лигу Европы. Шансы для этого есть", - добавил Зверов.

Турнирное положение в чемпионате

После 16 туров текущего сезона Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" имеет в активе 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера - ЛНЗ - составляет девять баллов.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

