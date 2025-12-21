Масштабная ротация и новые цели: как "Динамо" готовится к весеннему сезону

Журналист объяснил, как новый тренерский штаб планирует обновить Динамо уже с весенней части сезона.

Весенний отрезок сезона должен стать тестом для молодого состава "Динамо" / Колаж: Главред, фото: fcdynamo.com, скриншот

Костюк начинает перестройку и омоложение состава Динамо

Основу команды сформируют воспитанники клубной академии

Главная цель весны - победа в Кубке Украины

Журналист Владимир Зверов рассказал о ключевых изменениях, которые ожидают "Динамо" после назначения нового главного тренера Игоря Костюка.

По словам Зверова, новый наставник киевлян делает ставку на системную перестройку команды и ее существенное омоложение. Тренерский штаб планирует формировать основу коллектива вокруг воспитанников клубной академии, которые уже имеют опыт выступлений на взрослом уровне.

Состав против "Ноа" как модель Динамо на весну

Зверов отметил, что состав, который команда использовала в матче против "Ноа" в последнем туре Лиги конференции, является приближенным к тому, каким "Динамо" планирует играть в весенней части сезона.

"Задача глобальная, которую ставит перед собой Игорь Костюк - это перестройка команды, омоложение этой команды. В принципе, тот состав, который мы увидели в матче против "Ноа", - это что-то приближенное к основному составу киевского "Динамо" на весну", - заявил журналист в программе Зверов Про Футбол.

Молодежь формирует "хребет" обновленной команды

Отдельно Зверов отметил, что ключевую роль в новом "Динамо" должны играть молодые футболисты из юношеской системы клуба. Речь идет, в частности, о Захарченко, Михайленко, Волошине и Пономаренко, которые, по замыслу тренерского штаба, должны стать основой команды уже в ближайшее время.

Кубок Украины как главная цель весны

Журналист также очертил главную турнирную задачу киевлян на весеннюю часть сезона. По его словам, приоритетом для "Динамо" станет борьба за Кубок Украины, победа в котором позволит команде квалифицироваться в Лига Европы.

"Единственная главная задача "Динамо" на весну - это победа в Кубке Украины и выход, таким образом, в Лигу Европы. Шансы для этого есть", - добавил Зверов.

Турнирное положение в чемпионате

После 16 туров текущего сезона Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" имеет в активе 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера - ЛНЗ - составляет девять баллов.

