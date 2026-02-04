Укр
Отключения могут стать более длительными: в Минэнерго сделали неутешительное заявление

4 февраля 2026, 22:31обновлено 4 февраля, 23:41
Денис Шмыгаль рассказал, какие меры позволят уменьшить последствия новых отключений электричества
Более 30 стран предоставляют Украине критически важное энергетическое оборудование / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/minenergoUkraine, УНИАН

  • В Украине сохраняется дефицит генерации и сложная ситуация в энергетике
  • В Киеве задействовано более 230 ремонтных бригад и 40 бригад "Нафтогаза"
  • Более 30 стран помогают Украине с энергетическим оборудованием

Ситуация в энергетике Украины остается сложной, и существует риск, что графики отключений электроэнергии могут ухудшаться, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю", – подчеркнул он.

Восстановительные работы продолжаются во всех регионах. В Киеве задействовано более 230 ремонтных бригад, а также привлечено 40 бригад компании "Нафтогаз".

"В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки", – добавил министр.

Шмыгаль отметил, что правительство активно работает с международными партнерами над поставкой необходимого энергетического оборудования.

"Уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина пережила эту зиму", – подчеркнул он.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Когда ситуация в энергетике может улучшиться – прогноз эксперта

Ближайшие три недели зимы будут особенно сложными из-за усиления морозов, и украинцам стоит готовиться к возможным осложнениям в энергоснабжении. По словам главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, российская сторона пока не готова к каким-либо договоренностям или так называемому "энергетическому перемирию".

В то же время эксперт прогнозирует, что облегчение ситуации можно ожидать уже с середины февраля. Стабилизация энергосистемы произойдет благодаря увеличению светового дня и более активной работе солнечных электростанций, что позволит уменьшить нагрузку на традиционную генерацию.

Удары по энергетике - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 3 февраля страна-агрессор Россия нанесла самый мощный удар по энергетике Украины с начала года. Под атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии.

Кроме того, восстановление энергосистемы Украины после одного из самых массовых ракетных ударов займет длительное время, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Напомним, что в результате российской атаки более 50 тысяч жителей Одесской области временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением.

О личности: Андрей Герус

Андрей Михайлович Герус (род. 18 марта 1982, г. Нововолынск, Волынская область) — украинский государственный служащий, политик. Представитель Президента Зеленского в Кабинете министров Украины (с 22 мая по 11 ноября 2019 года). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, пишет Википедия.

"Первая вещь - это леденцы": Джамала раскрыла секреты победы на "Евровидении-2016"

