Головоломка, которая тренирует зрение: найдите скрытое число всего за 15 секунд

Мария Николишин
4 февраля 2026, 20:40
Это не просто головоломка, а настоящая проверка IQ.
Головоломка, которая тренирует зрение: найдите скрытое число всего за 15 секунд
Головоломка на внимательность / фото: jagranjosh

Оптические иллюзии и головоломки являются отличным тестом для оценки интеллекта, скорости мышления и навыков наблюдения. Разгадывание таких задач показывает, обладает ли человек высоким визуальным IQ, сильным периферическим зрением и отличным вниманием к деталям.

Кроме того, головоломки проверяют способность распознавать и интерпретировать замаскированные или скрытые узоры в сложной визуальной сцене.

В jagranjosh опубликовали очень сложную оптическую иллюзию. В ней нужно найти скрытое число всего за 15 секунд.

видео дня

Эта оптическая иллюзия в совершенстве выполнена в технике камуфляжа. Хотя на первый взгляд кажется, что это только узор, на самом деле там спрятано число, передает Главред.

Головоломка, которая тренирует зрение: найдите скрытое число всего за 15 секунд
Какое число спрятано на изображении / фото: jagranjosh

Решение этой визуальной иллюзии проверит вашу способность замечать тонкие различия в формах, узорах, текстурах, контурах и цветах.

Сначала сосредоточьтесь на всем изображении. Вы также можете разделить изображение на части и рассмотреть каждую из них отдельно.

Попробуйте увеличить изображение, чтобы поближе рассмотреть контуры или узоры.

Удалось разгадать оптическую иллюзию? Все это время там скрывалось число 603. Посмотрите на изображение ниже, чтобы проверить, как вы справились с заданием.

Головоломка, которая тренирует зрение: найдите скрытое число всего за 15 секунд
Решение головоломки / фото: jagranjosh

Если вам интересно решать такие задачи, у нас есть и другие головоломки. Например, вы можете попробовать найти 3 отличия на картинке девушки, которая пьет кофе за 19 секунд.

Также вы можете пройти тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на изображении матери с сыном за 45 секунд.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т. д.) и механические, пишет Википедия.

