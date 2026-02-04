Рецепт-спасатель для занятых хозяек: бомбические котлеты с секретом

Рецепт сочных котлет в аппетитном соусе.

https://glavred.info/recipes/recept-spasatel-dlya-zanyatyh-hozyaek-bombicheskie-kotlety-s-sekretom-10737941.html Ссылка скопирована

Котлеты в томатно-сливочном соусе - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем рецепт котлет в томатно-сливочном соусе, которые станут отличным ужином для всей семьи. Быстро, просто и из простого набора продуктов.

Подавайте такие котлеты в соусе с любимым гарниром, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.

Котлеты в томатно-сливочном соусе - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Фарш говядина или говядина с курицей – 750 г;

Лук – 1 средний;

Картофель – 1 большой;

Специи: соль, перец

Для соуса:

Томатная паста - 20 г;

Сметана жирная – 150 г;

Вода – 150 г;

Мука – 15 г

Сахар и соль - щепотка

Специи по вкусу

В фарш добавьте натертые на мелкой терке лук и картофель. Всыпьте специи, и хорошо все перемешайте.

Для соуса смешайте томатную пасту, сметану, воду, муку и специи.

Обжарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки, отправьте их в форму для запекания, залейте соусом и запекайте при температуре 180 градусов 30 минут.

Также можно не запекать, а протушить блюдо в кастрюле.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить котлеты в томатно-сливочном соусе:

Вас может заинтересовать:

О персоне: valya__saenko valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред