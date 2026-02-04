Рецепт-спасатель для занятых хозяек: бомбические котлеты с секретом

Предлагаем рецепт котлет в томатно-сливочном соусе, которые станут отличным ужином для всей семьи. Быстро, просто и из простого набора продуктов.
Подавайте такие котлеты в соусе с любимым гарниром, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.
Котлеты в томатно-сливочном соусе - рецепт
Ингредиенты:
- Фарш говядина или говядина с курицей – 750 г;
- Лук – 1 средний;
- Картофель – 1 большой;
- Специи: соль, перец
Для соуса:
- Томатная паста - 20 г;
- Сметана жирная – 150 г;
- Вода – 150 г;
- Мука – 15 г
- Сахар и соль - щепотка
- Специи по вкусу
В фарш добавьте натертые на мелкой терке лук и картофель. Всыпьте специи, и хорошо все перемешайте.
Для соуса смешайте томатную пасту, сметану, воду, муку и специи.
Обжарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки, отправьте их в форму для запекания, залейте соусом и запекайте при температуре 180 градусов 30 минут.
Также можно не запекать, а протушить блюдо в кастрюле.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить котлеты в томатно-сливочном соусе:
О персоне: valya__saenko
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
