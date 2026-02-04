Укр
Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

Дарья Пшеничник
4 февраля 2026, 09:34
Эксперт отмечает, что продолжительность войны в Украине и обстрелы будут зависеть от нескольких факторов.
Окончание войны
От чего зависит продолжительность войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Масштабная атака РФ в ночь на 3 февраля стерла надежды на быстрый мир
  • Политолог Фесенко считает, что предпосылок для завершения войны пока нет
  • По его словам, перемирие возможно не раньше второй половины 2026 года

После самой мощной с начала года ракетно-дроновой атаки России по украинской энергетической инфраструктуре в Украине вновь обострилась дискуссия о реалистичности быстрого завершения войны дипломатическим путем. Масштаб ночного удара 3 февраля, который привел к новым разрушениям и перебоям в энергосистеме, стал очередным аргументом для тех, кто сомневается в эффективности переговоров с Кремлем, пишет ТСН.

Общественный деятель и вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Валерий Пекар отреагировал на атаку публикацией карты российских ударов. Изображение он подписал иронично:

"На карте изображен очередной раунд российско-украинских переговоров", намекая, что Москва продолжает вести "диалог" исключительно языком силы.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии для издания отметил, что ожидания быстрого мира являются скорее эмоциональной реакцией на усталость от войны, чем реалистичным прогнозом. По его словам, даже несмотря на активизацию трехсторонних переговоров, никаких реальных предпосылок для завершения войны пока нет.

Фесенко подчеркивает, что пока Россия настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, прорыв в переговорах невозможен. Более того, он считает, что добровольный уход украинской армии из региона является политически нереалистичным и опасным.

Политолог объясняет, что такой шаг не только вызвал бы общественное возмущение, но и создал бы прецедент для дальнейших требований Кремля, в частности в отношении Запорожской, Херсонской и даже Харьковской областей, которые Россия пытается включить в свое правовое поле.

По мнению эксперта, наиболее вероятным сценарием ближайших лет остается продолжение войны. Он предупреждает, что истощение коснется обеих сторон, но Украина будет испытывать большее давление из-за оккупации части территорий и постоянных ударов по критической инфраструктуре.

В то же время Фесенко допускает возможность постепенного, поэтапного прекращения огня - при условии усиления давления США и Европы на Кремль. Он предполагает, что определенный прогресс может появиться только во второй половине 2026 года или даже в 2027-м, но точно не раньше.

Первые шаги, по его словам, могли бы включать "энергетическое перемирие", зафиксированное документально, а впоследствии - договоренности по морскому и воздушному пространству. Только после этого можно было бы говорить о прекращении боевых действий на суше.

Однако завершение войны в первом полугодии 2026 года политолог считает маловероятным - слишком много факторов остаются неопределенными, а позиция России пока не демонстрирует готовности к компромиссам.

Что может остановить РФ - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, несмотря на заявления об энергетическом перемирии, Россия параллельно готовится к новым ударам по Украине. Такое мнение высказал политолог Александр Леонов в эфире Киев24.

Он подчеркнул, что Украина уже имеет четкое понимание, что словам России доверять не стоит, и именно такую позицию, по его убеждению, должны занимать и Соединенные Штаты, которые декларируют заинтересованность в завершении войны.

"Давление на теневой танкерный флот очень эффективно. И Россия этого боится, потому что именно таким образом она получает деньги. И в переговорном треке не хватает главного, чтобы США не только подталкивали стороны, в первую очередь Россию, к переговорам, а говорили: "у вас есть дедлайн, если не будут выполнены условия — усиление санкций", - подчеркнул политолог.

Мирные переговоры — последние новости

Напомним, Главред писал, что Кремль видит мало шансов на прорыв мирных переговоров с Украиной, поскольку российский правитель Владимир Путин не готов отказаться от максималистских территориальных требований на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что любые уступки Украины по Донбассу в рамках мирного соглашения не прекратят войну, а лишь дадут России дополнительное время на подготовку более масштабного наступления.

Накануне стало известно, что объявлением энергетического перемирия Владимир Путин, возможно, пытается выиграть время. Однако он также может сигнализировать об открытости к компромиссу, контуры которого уже начинают проясняться.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине
