3 ошибки в уходе за кожей, от которых нужно срочно отказаться

Алена Кюпели
3 февраля 2026, 21:27
Некоторые ошибки в уходе не выглядят столь очевидными, однако на них стоит обратить внимание.
Даже если вы работаете в индустрии красоты несколько десятилетий, мир макияжа, ухода за кожей и многого другого всё ещё может быть запутанным.

От коллег, спрашивающих, является ли новейшая косметика "чистой", до друзей, интересующихся, что поможет при розацее, и родителей, спрашивающих, не поздно ли начать использовать ретинол, — мир красоты кажется более запутанным, чем когда-либо.

Команда Beauty Collective от HELLO! помогают разобраться в тонкостях ухода за кожей.

Неспособность адаптировать свой образ

Глинис Барбер, актриса и эксперт по здоровому образу жизни говорит, что ей бы хотелось, чтобы люди понимали, что им нужно менять макияж с возрастом.

"Многие, и многие мои подруги, например, продолжают пользоваться этой угольно-черной подводкой для глаз. Они думают, что это сексуально и соблазнительно, как и в 25 лет. Они не понимают, что это утомляет зрелое лицо и производит совершенно другой эффект, чем раньше. Это делает их старше, изможденными и бледными", - говорит она.

Небольшая корректировка цвета, например, на темно-коричневый или серый, имеет огромное значение. Эти цвета мягче, но все еще насыщенные, и очень выгодно подчеркивают черты лица.

То же самое относится к очень темной помаде. Она может подойти тем, у кого очень пухлые губы, но у большинства из нас губы заметно истончаются с возрастом. Темный цвет сделает губы еще меньше. Кроме того, он может выглядеть неестественно на зрелой коже.

Игнорирование активных ингредиентов

Эксперт говорит, что она работала с женщиной, у которой была потрясающая кожа, но когда ее спросили об уходе, она сказала, что использует только кокосовое масло. И это ей помогало; её цвет лица был чистым и сияющим, и меня совершенно не касается, что делают другие люди.

"Однако нам тогда было по 25 лет, и хотя её простой уход работал, когда у неё была безупречная, молодая кожа, я не могла не думать, что её будущая кожа не будет ей благодарна за отсутствие активных ингредиентов, которые поддерживали бы и ухаживали за её кожей в последующие годы", - говорит Мелани Маклеод, заместитель редактора отдела красоты и стиля жизни журнала "HELLO!".

Разобраться, какие активные ингредиенты вам подходят, может быть непросто. Вместо того чтобы действовать наугад, стоит обратиться за рекомендациями в отдел косметики в универмаге (не чувствуйте себя обязанными что-либо покупать!), или, если вы любите процедуры по уходу за лицом, спросите у своего косметолога, что он рекомендует для вашей кожи.

Пренебрежение уходом за телом

Именно благодаря регулярному увлажнению кожа становиться такой мягкой, как у младенца. Всем, кто хочет добиться того же, совет прост: найдите увлажняющий крем для тела, который вам подходит. Некоторые предпочитают насыщенный, густой крем, другие — легкую формулу, которая быстро впитывается в кожу.

Для дополнительного увлажнения, особенно сейчас, когда так холодно, и чтобы кожа пахла так, будто ее хочется съесть, можно использовать масла. Нежирная формула, насыщенная питательными ингредиентами, включая сквалан, придает коже легкое сияние.

Об издании HELLO

Hello! — международный еженедельный журнал, специализирующийся на новостях о знаменитостях и историях, представляющих интерес для людей, издается в Великобритании с 1988 года.

Сильнейший удар по энергетике в 2026 году: в ДТЭК сказали, что будет со светомВидео

13:33

Ольга Сумская "прошлась" по бывшему мужу - детали

13:04

"Готовим образ": Monokate стала блондинкой перед финалом НацотбораВидео

