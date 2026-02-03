Света не будет волнами: графики отключений для Запорожской области на 4 февраля

В Запорожской области 4 февраля будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы, указали в облэнерго.

https://glavred.info/energy/svet-ne-budet-volnami-grafiki-otklyucheniy-dlya-zaporozhskoy-oblasti-na-4-fevralya-10737776.html Ссылка скопирована

Отключение света Запорожская область - когда не будет света 4 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Отключения света будут действовать в течение суток

Обленэрго опубликовало графики ограничений

Завтра, 4 февраля, в пределах Запорожской области будут действовать ограничения потребления электроэнергии для населения, промышленности и бизнеса. О том, когда не будет света в Запорожской области 4 февраля, сообщило "Запорожьеоблэнерго".

В "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы 4 февраля в Запорожской области будут введены почасовые графики отключения электроэнергии.

видео дня

Временные периоды отсутствия света будут определяться по очередям и подочередям с учетом 30 минут, необходимых для переключения.

Графики отключений света Запорожская область 4 февраля / Скриншот

Отключение света 4 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Отключение света 4 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 4 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 4 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 4 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 4 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 4 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 4 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 4 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 4 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 4 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 4 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Кроме того, в течение всего дня (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме, охватывающие пять очередей.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 февраля российские войска осуществили масштабную ракетно-дроновую атаку на Одесскую область, в результате которой были поражены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на юге региона. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Эксперты предупреждают, что ситуация с электроснабжением в Украине будет и дальше усложняться, а тяжелые условия сохранятся до тех пор, пока будут держаться сильные морозы, отметил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

После серии массированных атак РФ по критической инфраструктуре столицы одна из киевских теплоэлектроцентралей подверглась таким разрушениям, что ее восстановление уже невозможно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред