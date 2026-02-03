Необычный тайник директора школы нашли спустя десятилетия: что он там хранил

Находки во время реконструкции учебного заведения поразили всех.

https://glavred.info/life/neobychnyy-taynik-direktora-shkoly-nashli-spustya-desyatiletiya-chto-on-tam-hranil-10737647.html Ссылка скопирована

Никто и не мог подумать, что такое можно найти в школе / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/oldschoolrenovation_/

Вы узнаете:

Что нашли в старой школе Абердиншира

Какая находка больше всего удивила пользователей соцсетей

Во время реконструкции старой школы 19-го века в Шотландии местная жительница нашла многочисленные артефакты, среди которых особое внимание привлекла бутылка виски.

Главред узнал, что жительница Абердиншира Джемма Луиз Крюикшанк рассказала о своих находках в Instagram. Выяснилось, что крепкий алкоголь был спрятан за стеной в кабинете директора школы.

видео дня

Ее нашли за панельной обшивкой в туалете бывшего директора учебного заведения. В Сети многие пользователи пошутили с намеком на то, что директор с помощью виски тайно отдыхал во время работы, пишет ТСН.

Что кроме бутылки нашли во время реконструкции

Джемма также показала другие находки. Среди них были старый справочник скаутов, детские книжки, игрушечный солдатик, оригинальные таблички с номерами классов, викторианский вытяжной шкаф для химических опытов и значки ко Дню вооруженных сил.

Ранее Главред рассказывал, что в приюте для животных в Южной Каролине оказалась собака по кличке Квини, которую бывший хозяин оставил вместе с короткой запиской.

Накануне стало известно, что 49-летний Скип Бойс из Юты в США начал необычный эксперимент, который он назвал "Год изоляции". Мужчина полностью закрылся в собственной спальне и планирует провести там 365 дней.

Другие новости:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред