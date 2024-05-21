Мужчина нашел в потолке 'старинные артефакты': список предметов поразил многих

Мужчина утверждает, что нашел ряд "древних артефактов" в подвесном потолке на своем рабочем месте - но некоторых людей его описание предметов не впечатлило.

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Мужчина нашел в подвесном потолке "старинные артефакты" - что там было / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Британец, который обнаружил тайник "древних артефактов", спрятанный в подвесном потолке на работе, вызвал у людей разные мнения.

Разместив пост на Reddit, парень поделился фотографией своей находки на субредите CasualUK.

"Нашел эти древние артефакты в подвесном потолке на работе. Думаю, им примерно конец 1900-х годов", - подписал свой пост мужчина. видео дня

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Его предположение не было ошибочным - среди добычи были ретро-банка Pepsi и пачка сигарет Benson & Hedges, датированные концом 20-го века, сообщает Daily Star.

"Конец 1900-х... То есть, вы не ошиблись, но это способ заставить нас почувствовать себя абсолютными реликвиями", - пошутил один из редакторов.

Некоторые кабинетные историки в ветке пытались определить, когда именно эти предметы могли быть оставлены в здании.

Pepsi изменила шрифт логотипа между 1985 и 1987 годами, поэтому это изображение с острыми краями на букве "E" датируется 1971-1987 годами", - сказал один пользователь.

Другой пользователь добавил, что это логотип 1972 года, который заменили в 1991 году.

"Я считаю, что 1990 год, судя по пачке сигарет, поскольку я курил в школе, а форма банки изменилась еще до логотипа, в начале 90-х годов", - отметили в Сети.

Между тем другие участники обсуждения проводили параллели с более современными традициями, о которых им напомнила эта находка.

"Это оригинальный "meal-deal", - пошутил один из них, имея в виду популярный вариант обеда.

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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