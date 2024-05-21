Мужчина нашел в потолке 'старинные артефакты': список предметов поразил многих

Британец, который обнаружил тайник "древних артефактов", спрятанный в подвесном потолке на работе, вызвал у людей разные мнения.
Разместив пост на Reddit, парень поделился фотографией своей находки на субредите CasualUK.
"Нашел эти древние артефакты в подвесном потолке на работе. Думаю, им примерно конец 1900-х годов", - подписал свой пост мужчина.видео дня
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Что такое reddit?
Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.
Его предположение не было ошибочным - среди добычи были ретро-банка Pepsi и пачка сигарет Benson & Hedges, датированные концом 20-го века, сообщает Daily Star.
"Конец 1900-х... То есть, вы не ошиблись, но это способ заставить нас почувствовать себя абсолютными реликвиями", - пошутил один из редакторов.
Некоторые кабинетные историки в ветке пытались определить, когда именно эти предметы могли быть оставлены в здании.
Pepsi изменила шрифт логотипа между 1985 и 1987 годами, поэтому это изображение с острыми краями на букве "E" датируется 1971-1987 годами", - сказал один пользователь.
Другой пользователь добавил, что это логотип 1972 года, который заменили в 1991 году.
"Я считаю, что 1990 год, судя по пачке сигарет, поскольку я курил в школе, а форма банки изменилась еще до логотипа, в начале 90-х годов", - отметили в Сети.
Между тем другие участники обсуждения проводили параллели с более современными традициями, о которых им напомнила эта находка.
"Это оригинальный "meal-deal", - пошутил один из них, имея в виду популярный вариант обеда.
The Daily Star
The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.
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