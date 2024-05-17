Пробыла там 20 лет: женщина нашла под обоями тайную записку - что в ней было

Хозяйственная женщина делала ремонт в своем доме, когда обнаружила написанную от руки записку от предыдущего владельца, оставленную под старыми обоями.

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Женщина в ходе ремонта нашла под обоями тайную записку - что в ней было / Коллаж Главред, фото: Reddit, pixabay

Женщина была поражена, когда нашла рукописную записку, спрятанную под обоями в своем доме.

Женщина была в разгаре ремонта своего дома, когда обнаружила "умную" записку, оставленную предыдущим владельцем, чтобы помочь ей с декорированием. В написанном от руки сообщении говорилось о том, сколько рулонов обоев понадобится, чтобы оклеить комнату после того, как старый владелец допустил ошибку, сообщает Mirror.

Бумажная записка была подписана человеком по имени "Джон" 21 декабря 1997 года, то есть она оставалась тайной более 20 лет. Женщина из Австралии была ошеломлена своей находкой.

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Фотографией этой записки поделился на Reddit пользователь Brilliantas, и она собрала более 66 000 голосов "за" и около 700 комментариев.

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"Если вам когда-нибудь понадобится поклеить обои в этой комнате, вам понадобится восемь рулонов обоев. Я купил только шесть рулонов по 17 долларов за рулон [21 декабря 1997 года] и мне не хватило. Это меня очень разозлило", - писал предыдущий владелец.

В то время как большинство пользователей не могли не посмеяться над ошибкой Джона, другие спрашивали, "что это за человек, который клеит обои за четыре дня до Рождества".

Также, некоторые пользователи воспользовались возможностью поделиться записками, которые они оставили для будущих владельцев жилья, некоторые из них были более сомнительными, чем другие.

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