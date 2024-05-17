Кому категорически нельзя есть борщ: неожиданный ответ просто уложит наповал

Чем полезен борщ со свеклой - что важно помнить о любимом блюде.

https://glavred.info/life/komu-nelzya-est-borshch-10565909.html Ссылка скопирована

Полезен ли борщ для желудка / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/lukinIgor, Pixabay/_Artemis_

Борщ по праву уже давно заслужил славу наиболее почитаемого и любимого первого блюда. И это неудивительно, ведь этот суп богат на различные полезные элементы, а также способен насытить человека практически на целый день.

У каждого есть свои предпочтения – кому-то нравится зеленый борщ, а кто-то жить не может без классического красного борща. Однако есть целая группа людей, которым противопоказано употребление борща.

Чем вреден борщ

Не стоит употреблять его людям, которые страдают сахарным диабетом. Это объясняется тем, что из-за высокого содержания сахара свекла противопоказана таким пациентам. Медики также рекомендуют воздержаться от употребления борща со свеклой людям, которые страдают мочекаменной болезнью. Еще одна группа риска – люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Им также советуют не налегать на любимое всеми первое блюдо.

Кому нельзя есть борщ: группа риска

Врачи предупреждают о том, что если пациенты из группы риска будут злоупотреблять употреблением борща, у них может обостриться ряд болезней:

гастрит;

язвенная болезнь;

панкреатит.

Поэтому, если вы до конца не уверены в своем здоровье, лучше воздержаться от употребления борща.

Что за блюдо борщ? Борщ - украинское жидкое блюдо, которое варится из рубленной свеклы, капусты с добавлением картофеля, фасоли и различных приправ, сообщает "Википедия".

Как борщ влияет на кишечник

При умеренном употреблении борща организм может получить очистку от шлаков. Также можно отрегулировать уровень сахара в крови. При этом борщ также благотворно воздействует на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Это достигается за счет счёт повышенного содержания клетчатки растительного происхождения. И вообще употребление борща способно отрегулировать правильное функционирование пищеварительной системы.

Нужно ли есть борщ каждый день

Как и любой другой суп, безусловно, борщ полезен для организма. Конечно, если у вас нет к нему противопоказаний. Стоит помнить, что практически каждый день можно кушать борщ людям, которые не жалуются на работу желудочно-кишечного тракта. Здоровому человеку достаточно, чтобы супы присутствовали в рационе 2-3 раза в неделю.

Смотрите видео - как приготовить борщ:

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред