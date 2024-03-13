Женщина услышала шум из стены после ремонта: пробив ее, она была сильно удивлена

Ей даже пришлось звонить в полицию.

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Женщина услышала шум из стен после ремонта: пробив одну из них она была сильно удивлена / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Женщина пришла в ярость, когда узнала, что скрывается за странным звуком, доносящимся с другой стороны ее недавно сделанной стены.

Пользовательница TikTok Джей стала звездой соцсетей после того, как поделилась видео, на котором она выбивает стену.

На видео видно, как она заходит в гостиную, чтобы осмотреть стену, и обнаруживает, что ее кошка пропала, а изнутри штукатурки доносится лишь "мяуканье".

видео дня

TikTok TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.

На видео, которое просмотрели уже более 2,4 миллиона раз, видно, как Джей в бешенстве бьет ножом по стене, разговаривая по телефону с полицией. Тем временем незадачливый кот заглядывает в отверстие, которое оказалось недостаточно большим, чтобы пролезть сквозь него.

Кота замуровали в стене / Фото: скриншот с видео

В службе спасения посоветовали ей "пробить дыру в стене", что Джей и сделала. В конце концов, после нескольких минут взламывания ножом свежеуложенной штукатурки, кошка освобождается и воссоединилась со своим хозяином.

Пользователи социальных сетей поспешили встать на сторону Джея и осудить "некомпетентных" рабочих за то, что они заманили кошку в ловушку, даже если это произошло по ошибке.

Смотрите видео о том, как строители замуровали кота в стене:

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