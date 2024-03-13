Женщина услышала шум из стены после ремонта: пробив ее, она была сильно удивлена

Женщина пришла в ярость, когда узнала, что скрывается за странным звуком, доносящимся с другой стороны ее недавно сделанной стены.
Пользовательница TikTok Джей стала звездой соцсетей после того, как поделилась видео, на котором она выбивает стену.
На видео видно, как она заходит в гостиную, чтобы осмотреть стену, и обнаруживает, что ее кошка пропала, а изнутри штукатурки доносится лишь "мяуканье".
TikTok
TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.
На видео, которое просмотрели уже более 2,4 миллиона раз, видно, как Джей в бешенстве бьет ножом по стене, разговаривая по телефону с полицией. Тем временем незадачливый кот заглядывает в отверстие, которое оказалось недостаточно большим, чтобы пролезть сквозь него.
В службе спасения посоветовали ей "пробить дыру в стене", что Джей и сделала. В конце концов, после нескольких минут взламывания ножом свежеуложенной штукатурки, кошка освобождается и воссоединилась со своим хозяином.
Пользователи социальных сетей поспешили встать на сторону Джея и осудить "некомпетентных" рабочих за то, что они заманили кошку в ловушку, даже если это произошло по ошибке.
Смотрите видео о том, как строители замуровали кота в стене:
@myworld.wejustliveinit I really can not believe the maintenance team patched my cat into the freaking wall!! Soon as i walked into my apartment i heard him meowing & scratching at the wall ? I feel sooo bad he was probably so scared #fyp#fypシ#catsoftiktok#cat#kitten#ihateithere#catlover♬ original sound - J.A.Y. ?
Вам может быть интересно:
- Батарея прослужит дольше: 1 функция, которую нужно включить на айфоне
- Даже семена не нужны: как вырастить салат из остатков