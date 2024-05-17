Загадка для автомобилистов: что означают зигзагообразные линии на главной дороге

Сколько дорожной разметки и сигналов вы знаете на самом деле? Одна из них, в частности, поставила интернет в тупик - хотя знать ее значение полезно.

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Что означают зигзагообразные линии на дороге - виды разметок на дороге / Коллаж Главред, фото: Reddit, скирншот из видео

Знаки "Стоп" и двойная желтая линия - одни из бесчисленных правил дорожного движения, которые довольно легко распознать. Хотя многие из нас виноваты в том, что забывают более "неактуальные" из них, поскольку годы летят с момента сдачи теоретических экзаменов.

Вот почему так много людей были озадачены, пытаясь понять, что на самом деле означает та или иная дорожная разметка. Белые зигзаги - это узор, который вы, вероятно, видите каждый день на обочинах дорог, но который легко игнорировать, если он не кажется вам удобным.

На Reddit один человек спросил: "Что означают эти линии?", обведя гигантские зигзаги на обычной городской улице.

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Что означают зигзагообразные линии разметки на дороге

Верите или нет, но в правилах дорожного движения есть несколько правил относительно белых зигзагообразных линий, которые на самом деле могут быть полезными в долгосрочной перспективе.

Во-первых, парковка в зоне, охваченной этими линиями, является большим "нет-нет" из соображений безопасности, поскольку они часто проходят перед пешеходными переходами, сообщает Mirror.

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В Украине ломаная краевая и осевая линии (белые зигзагообразные линии) - предупреждает о приближении к пешеходному переходу или велосипедному переезду с повышенной опасностью (ограниченная их видимость, повышенный уровень аварийности, наличие вблизи учебных заведений) с целью концентрации внимания водителя.

Фото: vodiy.ua

Обгон ближайшего транспортного средства в этих линиях или любого, остановившегося, чтобы дать дорогу пешеходам, также противоречит правительственным правилам, чтобы еще раз защитить всех, кто ходит вокруг.

Как правильно двигаться по зигзагообразным линиям

Инструктор автошколы в Британии на YouTube канале "DTC Driving Tips for Life" объяснил, что в Великобритании есть два разных типа зигзагообразной разметки.

"У нас есть желтые зигзаги и белые. Желтые зигзаги часто встречаются за пределами школ. Иногда вы можете увидеть их возле полицейского участка, станции скорой помощи или пожарной станции. Каждый раз, когда вы видите желтые зигзаги, вы всегда найдете табличку со временем, подобную той, что стоит возле этой школы. На ней указано время, в течение которого действуют желтые зигзаги. Это время, в течение которого вы не должны останавливаться. Это конкретное время установлено с 8.15 до 9.15, а затем во второй половине дня с 14.30 до 16.30. Это часы, когда дети или идут в школу, или возвращаются домой, и они хотят перейти дорогу", - указывает эксперт.

Смотрите видео о том, что означает зигзагообразная разметка на дороге:

Инструктор отмечает, что зигзаги позволяют детям получить более широкий обзор дороги, потому что если бы на зигзагах были припаркованы автомобили, то ребенок не смог бы получить хороший обзор, и фактически это могло бы сделать опасным для него переход дороги.

"Белые зигзаги встречаются на подходе к пешеходному переходу и на выходе из него. Белые зигзаги имеют два отдельных значения. Во-первых, так же, как и желтые зигзаги, они означают запрет остановки, но на них нет временных знаков. Вы не найдете таблички со временем, которая бы указывала вам, когда можно останавливаться, а когда нет. Белые зигзаги действуют семь дней в неделю 24 часа в сутки", - отмечает водитель.

Почему нельзя останавливаться на белых зигзагах

Инструктор добавляет, что остановка автомобиля в пределах белых зигзагов запрещена, потому что пешеходы хотят перейти дорогу, и они могут перейти дорогу в любое время, и опять же, если люди паркуются на зигзагах, обзор будет ограничен, а значит, для них может стать опасно переходить дорогу.

"Также на подъезде к зигзагам нельзя обгонять. Итак, зигзаг означает, что на подъезде к нему нельзя останавливаться и нельзя обгонять. Потому что водитель впереди может притормаживать для пешехода. Возможно, он увидел пешехода, которого вы не видите, и водитель впереди тормозит. Поэтому нельзя обгонять на подъезде к этим зигзагам", - резюмировал инструктор.

Что известно о YouTube канале "DTC Driving Tips for Life" DTC Driving Tips for Life - YouTube канал автошколы DTC в Великобритании. Инструкторы автошколы в видеоформате помогают начинающим водителям сдать экзамен по вождению. YouTube канал предлагает несколько плейлистов, включая имитационный тест по вождению в Великобритании, который проводят высококвалифицированные инструкторы по вождению.

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