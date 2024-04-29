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В Украине с 1 мая серьезно поменяют ПДД: что станет иначе

Дмитрий Видоменко
29 апреля 2024, 11:35
С 1 мая водители должны будут включать ближний свет фар во время движения за городом, говорится в соответствующем постановлением Кабинета министра.
ПДД
В Украине с 1 мая серьезно поменяют ПДД / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

С 1 мая 2024 года водители на украинских дорогах должны будут включать ближний свет фар во время езды за городом. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1105 от 20 октября 2023 года.

Согласно документу, теперь украинские водители должны будут использовать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов в течение всего года.

А ранее, как говорят в Нацполиции, требование действовало только в течение осенне-зимнего периода (с 1 октября по 1 мая). В частности, в случае ухудшения видимости разрешалось включать дальний свет фар.

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Нарушение постановления 1105 наказывается штрафом в размере от 425 до 510 гривен. К слову, согласно данным Европейского исследовательского института по безопасности дорожного движения, соответствующий шаг позволит уменьшить количество ДТП в светлое время суток до 15%.

Что такое ПДД?

Правила дорожного движения — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

Изменения в ПДД - новости по теме

С 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения. В частности, появились новые знаки, дорожная разметка, а также вступили в силу изменения для велосипедистов, которые расширят их права на дороге.

Далее в рамках заседания Кабинета министров 20 октября 2023 года было принято решение обновить Правила дорожного движения (ПДД). Чуть позже факт изменений подтвердили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как говорят офицеры, изменения в ПДД внесены с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

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