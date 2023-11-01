УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине поменяли правила дорожного движения: что обязательно надо знать водителям

Дмитрий Видоменко
1 ноября 2023, 11:22
Кабмин своими постановлениями приводит правила дорожного движения в Украине к стандартам стран, которые входят в Евросоюз.
ПДД, изменения
Некотрые изменения ПДД уже вступили в силу / коллаж Главред, фото УНИАН

В рамках заседания Кабинета министров 20 октября 2023 года было принято решение обновить Правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, изменения в ПДД внесены с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. Позднее факт изменений подтвердили в Министерстве внутренних дел Украины.

Что же поменяли в ПДД?

видео дня

Ввод постоянного режима включения ходовых огней вне города

Ранее для безопасного движения транспортных средств в осенне-зимний сезон ранее водители должны включать ходовые огни или ближний свет фар во время движения за пределами населенных пунктов даже в светлое время суток (в период с 1 октября по 1 мая).

Однако теперь вышеуказанный временный промежуток был отменен. Теперь за пределами населенных пунктов авто должно ехать с включенными ходовыми огнями (в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближним светом фар) постоянно – в любое время суток и года.

Как говорят представители Патрульной полиции, подобная практика качественно себя показала в странах Евросоюза. Благодаря использованию дневных ходовых огней, количество ДТП в светлое время дня снизилось на 10-15%.

Новая маркировка для учебного транспорта

Дорожный знак

В постановлении Кабмина от 27 октября 2023 была изменена терминология и внешний вид значков для учебного транспорта:

  • термин "Учбовий транспортний засіб" заменен на "Навчальний транспортний засіб".
  • знак на авто в виде буквы "У" заменят ‒ теперь это будет треугольник с красными гранями и черной буквой "Н" внутри на белом фоне. Но данная норма ПДД вступит в силу не сразу, а только с 1 апреля 2024 года.

Перевозка детей в транспорте

Теперь, если ребенок имеет рост до 150 сантиметров, то в салоне транспортного средства он обязательно должен находиться в специальном автокресле с ремнями безопасности. Также категорически запрещена перевозка детей ростом до 150 см на заднем сиденье мопедов, мотоциклов.

Перевозка детей без автокресла допускается в следующих транспортных средствах:

  • осуществляющих регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки при условии соблюдения установленных новой редакцией ПДД ограничений скорости движения;
  • специализированных санитарных автомобилей бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, оперативных транспортных средств Минобороны, МВД, Национальной полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, СБУ, Управления государственной охраны при выполнении ими неотложной служебной задачи. Данная норма ПДД вступила в силу 25 октября 2023.

Запрещается остановка вне специальных зон

Теперь уточнена маркировка для зон, в которых можно останавливаться на автомагистралях.

Речь идет о таких дорожных знаках:

5.42.1 – "Место для стоянки";

Стоянка, знаки

5.42.2 – "Место для стоянки вблизи остановок маршрутных транспортных средств";

Стоянка, знаки

5.42.3 – "Место для стоянки грузового автомобиля, фургонов и т.п., исключительно на время, необходимое для разгрузки/загрузки";

Стоянка, знаки

5.43 – "Зона стоянки";

Стоянка, знаки

6.15 – "Место отдыха".

Стоянка, знаки

Вас могут заинтересовать такие тексты:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ПДД правила дорожного движения
Реклама

Главное за день

Гороскоп на ноябрь от Влада Росса: мир будет пылать, а РФ усилит ракетные обстрелы Украины

Гороскоп на ноябрь от Влада Росса: мир будет пылать, а РФ усилит ракетные обстрелы Украины

11:43 Эксклюзивы
РФ ударила бомбами и дронами по трем областям Украины: много погибших и раненых

РФ ударила бомбами и дронами по трем областям Украины: много погибших и раненых

11:40 Украина
На Крымском мосту - дымовая завеса, оккупанты в панике: что происходит

На Крымском мосту - дымовая завеса, оккупанты в панике: что происходит

11:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:43

Гороскоп на ноябрь от Влада Росса: мир будет пылать, а РФ усилит ракетные обстрелы УкраиныЭксклюзив

11:40

РФ ударила бомбами и дронами по трем областям Украины: много погибших и раненыхФото

11:34

На Крымском мосту - дымовая завеса, оккупанты в панике: что происходитВидео

11:27

Будет почти зимняя погода: стала известна дата существенного похолодания

11:22

В Украине поменяли правила дорожного движения: что обязательно надо знать водителям

После смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - ЖирновПосле смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - Жирнов
10:49

РФ массированно била дронами по Украине: в ВСУ назвали цели вражеских атак

10:45

Оккупанты хотят переместиться на Херсонщине: в ВСУ назвали причину

10:33

В скандальной статье Time о войне в Украине нашли "след Арестовича" - СМИ

09:58

Украинцам подняли денежную помощью от ООН: кто получит 3,6 тысячи грн

Реклама
09:58

Сын Кардашьян показал средний палец папарацци: момент попал на видеоВидео

09:51

Премьер Нидерландов Рютте может стать новым генсеком НАТО − Politico

09:51

Церковный праздник 2 ноября: что нельзя делать в этот день

09:48

Бои за Авдеевку стали самыми кровавыми за всю войну – The New York Times

09:07

Для чего нужна петелька на обуви сзади на самом деле

09:01

"Был прилет": у взлетной полосы аэродрома "Саки" заметили следы пожара

08:37

Путин думает, что нашел способ "решения проблемы в Украине" – Фейгин

08:16

Гороскоп на завтра 2 ноября 2023: Рыбам - хорошие новости, Водолею - поездка за границу

07:58

РФ ударила по нефтезаводу в Кременчуге: вспыхнул пожар, предприятие не работает

07:52

Только самые внимательные найдут число 362 среди 352: сложная оптическая иллюзия

07:26

ВСУ пытались прорвать оборону РФ на левом берегу Херсонской области - ISW

Реклама
07:20

Почему нельзя говорить "гладити одяг": есть только один правильный вариант фразы

07:15

Лунный день 2 ноября 2023: самый лучший день месяца для решения финансовых вопросов

06:44

В Украине ночью звучала тревога: что известно об атаке россиян

06:11

Активная фаза войны с большой вероятностью закончится в следующем годумнение

05:30

Гороскоп на ноябрь 2023 для Рыб: прибыль и хорошая новостьВидео

05:00

Грех или обычное дело: можно ли краситься, когда идешь в церковь

04:00

"Путин может доиграться": генерал-майор сообщил о новом статусе России для Китая

03:30

Серия терактов или новые региональные конфликты: Фесенко спрогнозировал шаги Путина

03:00

Эксперт назвал реальный шаг, который можно использовать для запугивания Венгрии

02:30

Найдите, кто планирует побег: сложная головоломка, которая запутает ваш мозг

02:05

Во времена Януковича агентура ФСБ была у власти Украины: Ягун раскрыл правду о СБУВидео

01:30

60-летняя Деми Мур засветила мокрые прелести в крохотном бикини

00:34

"Выглядит на сцене будто наложила в штаны": 50 Cent жестко раскритиковал Мадонну

31 октября, вторник
23:44

"Безопасных мест больше нет": в ГУР рассказали, что творится в Крыму

23:20

Байден может наложить вето на пакет помощи Израилю, если из него исключат Украину

22:42

Это спасет вашу муку от жучков: топ хитростей по ее хранению

22:23

Буря будет бушевать 5 дней: в Украину ворвался мощный геомагнитный шторм

22:04

Случается каждую секунду: что делать, чтобы избежать инсульта

21:55

Салат Пятиминутка, который готовить будете всегда: гениальный рецептВидео

21:38

Орбан с Путиным могли про кое-что договориться: эксперт ответил, чего ждать от Венгрии

Реклама
21:29

"Тактическое поражение": майор - о том, что будет, если ВСУ выйдут из Авдеевки

21:10

Гороскоп на ноябрь 2023 для Водолеев: второй шанс, влюбленность, возврат долгов

20:57

В Пентагоне рассказали, при каком условии Путин может бросить вызов НАТО

20:44

Лучшая растяжка для всего тела: как стать гибкой за 9 минутВидео

20:34

ГУР об антиеврейских акциях в России: дело рук российских спецслужб

20:01

Муж Русланы Писанки признался, почему перезахоронил прах артистки

19:48

В Севастополе мощные выстрелы: колонна скорых поехала в военный госпиталь

19:42

Гороскоп на ноябрь 2023: Козероги смогут дойти до вершиныВидео

19:41

В Донецке "прилетело" по цистернам с горючим оккупантовВидео

19:36

"Атакуют из всех видов оружия": оккупанты хотят захватить важный город – есть 2 причины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять