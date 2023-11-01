В Украине поменяли правила дорожного движения: что обязательно надо знать водителям

Кабмин своими постановлениями приводит правила дорожного движения в Украине к стандартам стран, которые входят в Евросоюз.

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Некотрые изменения ПДД уже вступили в силу / коллаж Главред, фото УНИАН

В рамках заседания Кабинета министров 20 октября 2023 года было принято решение обновить Правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, изменения в ПДД внесены с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. Позднее факт изменений подтвердили в Министерстве внутренних дел Украины.

Что же поменяли в ПДД?

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Ввод постоянного режима включения ходовых огней вне города

Ранее для безопасного движения транспортных средств в осенне-зимний сезон ранее водители должны включать ходовые огни или ближний свет фар во время движения за пределами населенных пунктов даже в светлое время суток (в период с 1 октября по 1 мая).

Однако теперь вышеуказанный временный промежуток был отменен. Теперь за пределами населенных пунктов авто должно ехать с включенными ходовыми огнями (в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближним светом фар) постоянно – в любое время суток и года.

Как говорят представители Патрульной полиции, подобная практика качественно себя показала в странах Евросоюза. Благодаря использованию дневных ходовых огней, количество ДТП в светлое время дня снизилось на 10-15%.

Новая маркировка для учебного транспорта

В постановлении Кабмина от 27 октября 2023 была изменена терминология и внешний вид значков для учебного транспорта:

термин "Учбовий транспортний засіб" заменен на "Навчальний транспортний засіб".

знак на авто в виде буквы "У" заменят ‒ теперь это будет треугольник с красными гранями и черной буквой "Н" внутри на белом фоне. Но данная норма ПДД вступит в силу не сразу, а только с 1 апреля 2024 года.

Перевозка детей в транспорте

Теперь, если ребенок имеет рост до 150 сантиметров, то в салоне транспортного средства он обязательно должен находиться в специальном автокресле с ремнями безопасности. Также категорически запрещена перевозка детей ростом до 150 см на заднем сиденье мопедов, мотоциклов.

Перевозка детей без автокресла допускается в следующих транспортных средствах:

осуществляющих регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки при условии соблюдения установленных новой редакцией ПДД ограничений скорости движения;

специализированных санитарных автомобилей бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, оперативных транспортных средств Минобороны, МВД, Национальной полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, СБУ, Управления государственной охраны при выполнении ими неотложной служебной задачи. Данная норма ПДД вступила в силу 25 октября 2023.

Запрещается остановка вне специальных зон

Теперь уточнена маркировка для зон, в которых можно останавливаться на автомагистралях.

Речь идет о таких дорожных знаках:

5.42.1 – "Место для стоянки";

5.42.2 – "Место для стоянки вблизи остановок маршрутных транспортных средств";

5.42.3 – "Место для стоянки грузового автомобиля, фургонов и т.п., исключительно на время, необходимое для разгрузки/загрузки";

5.43 – "Зона стоянки";

6.15 – "Место отдыха".

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