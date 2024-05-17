Штраф 65 тысяч евро: почему в Германии запрещено убивать ос - причины удивляют

Осы могут приносить людям неприятности поселяясь гнездами в домах и в садах. Однако, в Германии убийство ос - незаконно, Главред выяснил причины.

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Почему в Германии запрещено убивать ос - какой штраф за убийство ос / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Германии нельзя убивать ос по нескольким причинам, связанным с охраной окружающей среды и сохранением биоразнообразия.

Почему в Германии нельзя убивать ос

Защита видов: осы, как и многие другие насекомые, являются важной частью экосистемы. Они выполняют ключевую роль в опылении растений, контроле численности вредителей и других важных экологических процессах. Убийство ос может нарушить эти природные процессы.

Правовые нормы: в Германии существуют законы, защищающие определенные виды насекомых, включая ос и пчел. В частности, согласно федеральному закону об охране природы (Bundesnaturschutzgesetz), определенные виды ос защищены, и их убийство или повреждение гнезд может привести к серьезным штрафам.

Экологическое сознание: Германия имеет высокий уровень экологического сознания среди населения. Граждане понимают важность сохранения природного баланса и стремятся действовать в соответствии с принципами устойчивого развития и охраны природы.

Таким образом, запрет на убийство ос является частью общей стратегии сохранения биоразнообразия и охраны окружающей среды в Германии.

Какие штрафы за убийство ос в Германии

В видео немецкого телеканала DW (Deutche Welle) отмечается, что штрафы за убийство ос могут достигать 65 тысяч евро.

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"В Германии запрещено калечить и убивать ос, а также разрушать осиные гнезда", - говорится в сюжете.

Кроме того, отмечается, что штрафы могут варьироваться в зависимости от региона.

"Самый высокий штраф в земле Бранденбург. Там за убийство осы редкого вида нужно будет заплатить 65 тысяч евро штрафа. За уничтожение обычных ос - до 50 тысяч евро", - предупреждают журналисты.

Смотрите видео о том, почему в Германии нельзя убивать ос:

Всего же на территории ФРГ проживает почти 600 видов ос, однако только 8 из них могут ужалить человека. Также указывается, что только 2 вида ос могут атаковать людей на улице.

В то же время, десятки тысяч евро - это максимальный предел штрафа за убийство ос. Журналисты добавляют, что эта норма касается всех животных и насекомых, которые живут в дикой природе.

Кроме того, в видео dw_berlinfresh в Tik-Tok отмечается, что в Германии противозаконно убивать также и других насекомых, таких как бабочки и пчелы, например.

"Ну, если полиция вас поймает, вы можете получить штраф до 50 000 евро", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, какие штрафы в Германии за убийство ос:

Чем полезны осы

В DW отмечается, что осы выполняют важные функции, хотя они и не делают мед, как пчелы.

"В городах осы регулируют численность мух, которые разносят опасные бактерии. В селах они помогают избавиться от насекомых-вредителей. Также, осы опыляют цветы и деревья, а без этого невозможен хороший урожай", - резюмируют немецкие журналисты.

Что известно о Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на заграницу. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

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