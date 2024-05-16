Как можно отмыть стеклянные крышки: очень простой, но действенный способ

Если вы не знаете, в чем замочить крышки от кастрюль, попробуйте метод, для которого понадобятся хозяйственное мыло, сода, воды, тазик и плита.

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Как очистить стеклянную крышку от жира, чтобы она блестела, как новая / Скриншот YouTube

Хозяйки хорошо знают, что кастрюлю или сковороду очень тяжело отмыть, если она пригорела или прикипел жир. Однако непросто отмыть и стеклянную крышку, на стекле которой образуется серый, будто пыльный налет. И возникает вопрос, как отмыть стеклянные крышки кастрюли. Мы расскажем об одном из известных способов.

Автор YouTube-канала Советы для дома показала, как можно отмыть стеклянные крышки и какой раствор нужно приготовить. Метод действительно должен сработать.

Как быстро отмыть стеклянные крышки

Откручиваем ручки от крышек

Для начала нужно взять отвертку и открутить ручки от крышек. Так крышки будет удобнее мыть. Ручки можно позже помыть при помощи чистящего средства и губки. Положите ручки отдельно друг от друга, чтобы потом не запутаться, какая ручка и от какой крышки.

Поставьте тазик на плиту и сделайте раствор для мытья крышек

Ставим тазик на плиту и добавляем в него соду исходя из количества воды. Если воды немного, достаточно будет 2-3 ложки соды, а если воды около четырех литров, соды, вероятно, понадобится в два раза больше.

На 1 литр воды на крупной терке натираем 1 столовую ложку мыла. Сколько литров воды, столько должно быть и ложек мыло.

Все размешиваем и смотрим за тем, как мыло практически растворилось.

Опускаем крышки в тазик и кипятим 30 минут

Крышки должны кипятиться на маленьком огня. После получаса нужно вилкой и тряпкой поддеть крышки и аккуратно переместить их в раковину.

Вымываем стеклянные крышки в раковине

Берем зубную щетку и зубочистку, чтобы доставить жир из ободочков крышек, и чистим их. Моем под проточной водой.

Проверяем крышки – они должны стать чистыми и прозрачными.

Далее прикручиваем ручки и любуемся результатом.

Советы для дома Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Смотрите видео, как легко и просто отмыть от жира стеклянные крышки от сковороды или кастрюли:

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