Как можно отмыть стеклянные крышки: очень простой, но действенный способ

Хозяйки хорошо знают, что кастрюлю или сковороду очень тяжело отмыть, если она пригорела или прикипел жир. Однако непросто отмыть и стеклянную крышку, на стекле которой образуется серый, будто пыльный налет. И возникает вопрос, как отмыть стеклянные крышки кастрюли. Мы расскажем об одном из известных способов.
Автор YouTube-канала Советы для дома показала, как можно отмыть стеклянные крышки и какой раствор нужно приготовить. Метод действительно должен сработать.
Как быстро отмыть стеклянные крышки
Откручиваем ручки от крышек
Для начала нужно взять отвертку и открутить ручки от крышек. Так крышки будет удобнее мыть. Ручки можно позже помыть при помощи чистящего средства и губки. Положите ручки отдельно друг от друга, чтобы потом не запутаться, какая ручка и от какой крышки.
Поставьте тазик на плиту и сделайте раствор для мытья крышек
Ставим тазик на плиту и добавляем в него соду исходя из количества воды. Если воды немного, достаточно будет 2-3 ложки соды, а если воды около четырех литров, соды, вероятно, понадобится в два раза больше.
На 1 литр воды на крупной терке натираем 1 столовую ложку мыла. Сколько литров воды, столько должно быть и ложек мыло.
Все размешиваем и смотрим за тем, как мыло практически растворилось.
Опускаем крышки в тазик и кипятим 30 минут
Крышки должны кипятиться на маленьком огня. После получаса нужно вилкой и тряпкой поддеть крышки и аккуратно переместить их в раковину.
Вымываем стеклянные крышки в раковине
Берем зубную щетку и зубочистку, чтобы доставить жир из ободочков крышек, и чистим их. Моем под проточной водой.
Проверяем крышки – они должны стать чистыми и прозрачными.
Далее прикручиваем ручки и любуемся результатом.
Советы для дома
Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
Смотрите видео, как легко и просто отмыть от жира стеклянные крышки от сковороды или кастрюли:
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