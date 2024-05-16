Как почистить подошву утюга: рабочий способ, о котором мало кто знает

Как почистить подошву утюга от нагара и черноты – попробовать интересный способ с глажкой листа бумаги, на котором смесь из соли и парафина.

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Как очистить подошву утюга с покрытием и избавиться от нагара / Скриншот YouTube

Многие хорошо знают, что стоит забыть утюг хотя бы на несколько минут на какой-то вещи, или неправильно погладить, и он может пригореть. Появятся пятна, которые очень сложно потом отмыть. Возникает вопрос, как очистить утюг, если он пригорел. Мы расскажем о простом способе.

На YouTube-канале COMFY. Домашні гаджети рассказали о несколько способов очистки утюга от пригорелости. Об одном из них и пойдет ниже.

Как почистить подошву утюга от нагара солью и парафином

Подготовьте терку, свечку и соль

Парафиновую белую свечу нужно натереть на терке и положить в блюдце. Туда добавить несколько столовых ложек соли. Все нужно перемешать.

Прогладьте утюгом бумагу или газету

Далее следует рассыпать соль с парафином на бумагу или газету и пройтись горячим утюгом по этой смеси.

Проглаживать бумагу нужно до тех пор, пока налет полностью не сойдет с подошвы.

Чем еще можно почистить утюг? Подошва современных утюгов сделана с антипригарным покрытиям, благодаря чему он вам дольше прослужит. Однако утюг нужно регулярно чистить. Можно применить очищающий карандаш, соль, соду, перекись водорода, зубную пасту, парафиновую свечку и растворитель, пишут в компании-производителе утюгов Braun.

Как очистить утюг от нагара перекисью

После всего выключите утюг, капните перекисью водорода на губку или тряпку, и промойте остатки следов на его подошве.

Подошва утюга должна полностью отчиститься от нагара и различных черно-серых пятен.

Смотрите видео, где показано несколько способов, как отмыть подошву утюга от нагара:

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