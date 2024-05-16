Как почистить подошву утюга: рабочий способ, о котором мало кто знает

Многие хорошо знают, что стоит забыть утюг хотя бы на несколько минут на какой-то вещи, или неправильно погладить, и он может пригореть. Появятся пятна, которые очень сложно потом отмыть. Возникает вопрос, как очистить утюг, если он пригорел. Мы расскажем о простом способе.
На YouTube-канале COMFY. Домашні гаджети рассказали о несколько способов очистки утюга от пригорелости. Об одном из них и пойдет ниже.
Как почистить подошву утюга от нагара солью и парафином
Подготовьте терку, свечку и соль
Парафиновую белую свечу нужно натереть на терке и положить в блюдце. Туда добавить несколько столовых ложек соли. Все нужно перемешать.
Прогладьте утюгом бумагу или газету
Далее следует рассыпать соль с парафином на бумагу или газету и пройтись горячим утюгом по этой смеси.
Проглаживать бумагу нужно до тех пор, пока налет полностью не сойдет с подошвы.
Чем еще можно почистить утюг?
Подошва современных утюгов сделана с антипригарным покрытиям, благодаря чему он вам дольше прослужит. Однако утюг нужно регулярно чистить. Можно применить очищающий карандаш, соль, соду, перекись водорода, зубную пасту, парафиновую свечку и растворитель, пишут в компании-производителе утюгов Braun.
Как очистить утюг от нагара перекисью
После всего выключите утюг, капните перекисью водорода на губку или тряпку, и промойте остатки следов на его подошве.
Подошва утюга должна полностью отчиститься от нагара и различных черно-серых пятен.
Смотрите видео, где показано несколько способов, как отмыть подошву утюга от нагара:
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