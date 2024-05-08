Чем почистить подошву утюга от нагара: простой способ, о котором многие забыли

Каждая хозяйка знает, что подошва утюга со временем покрывается темным налетом или может подгореть, и это плохо влияет на глажку. Почистить его низ не всегда простая задача, поэтому приходится задаваться вопросом, как очистить подошву утюга с антипригарным покрытием. Есть несколько способов это сделать, мы расскажем вам об одном из них.
Автор YouTube-канала BEST Homemaking поделилась способами, как очистить подошву утюга с тефлоновым покрытием. Мы посмотрели видео и описали для вас одно из них.
Как очистить подошву утюга содой
Простой раствор для чистки утюга
Для начала нужно взять прозрачный стакан и насыпать туда 1 ложку соды. Добавить немного кипятка и перемешать. Этот раствор и будет использоваться для очистки. Также понадобится обычная кухонная губка.
На горячую подошву утюга наносим раствор и чистим
Утюг нужно нагреть и в обязательном порядке выключить из розетки.
Как только утюг выключен, нужно взять его за рукоятку, и, аккуратно, чтобы не обжечься, очищаем его мягкой стороной губки, смоченной в содовом растворе.
Утюг будет шипеть, потому что горячий, а нагар отчищаться. Если подошва утюга холодная, вряд ли удастся его очистить.
Подошва вашего утюга снова должна стать чистой. Смываем остатки соды губкой, смоченной в простой воде.
Чем еще можно почистить утюг?
Подошва современных утюгов сделана с антипригарным покрытиям, благодаря чему он вам дольше прослужит. Однако утюг нужно регулярно чистить. Можно применить очищающий карандаш, соль, соду, перекись водорода, зубную пасту, парафиновую свечку и растворитель, пишут в компании-производителе утюгов Braun.
Смотрите видео, как почистить дома подошву утюга:
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