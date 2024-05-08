Чем почистить подошву утюга от нагара: простой способ, о котором многие забыли

Вы поймете, как очистить подошву утюга с антипригарным покрытием, корда попробуйте применить раствор, для приготовления которого понадобятся сода и вода.

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Как и чем почистить утюг без лишний затрат и чистящих средств / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка знает, что подошва утюга со временем покрывается темным налетом или может подгореть, и это плохо влияет на глажку. Почистить его низ не всегда простая задача, поэтому приходится задаваться вопросом, как очистить подошву утюга с антипригарным покрытием. Есть несколько способов это сделать, мы расскажем вам об одном из них.

Автор YouTube-канала BEST Homemaking поделилась способами, как очистить подошву утюга с тефлоновым покрытием. Мы посмотрели видео и описали для вас одно из них.

Как очистить подошву утюга содой

Простой раствор для чистки утюга

Для начала нужно взять прозрачный стакан и насыпать туда 1 ложку соды. Добавить немного кипятка и перемешать. Этот раствор и будет использоваться для очистки. Также понадобится обычная кухонная губка.

На горячую подошву утюга наносим раствор и чистим

Утюг нужно нагреть и в обязательном порядке выключить из розетки.

Как только утюг выключен, нужно взять его за рукоятку, и, аккуратно, чтобы не обжечься, очищаем его мягкой стороной губки, смоченной в содовом растворе.

Утюг будет шипеть, потому что горячий, а нагар отчищаться. Если подошва утюга холодная, вряд ли удастся его очистить.

Подошва вашего утюга снова должна стать чистой. Смываем остатки соды губкой, смоченной в простой воде.

Чем еще можно почистить утюг? Подошва современных утюгов сделана с антипригарным покрытиям, благодаря чему он вам дольше прослужит. Однако утюг нужно регулярно чистить. Можно применить очищающий карандаш, соль, соду, перекись водорода, зубную пасту, парафиновую свечку и растворитель, пишут в компании-производителе утюгов Braun.

Смотрите видео, как почистить дома подошву утюга:

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