Конфликты между разными поколениями за место в общественном транспорте происходят детали чаще. Главред выяснил, нужно ли уступать место старшим.

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Нужно ли уступать старшим место в транспорте - почему в ЕС это не принято / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Украине считается общепринятой, в частности среди представителей старшего поколения, практика, когда в общественном транспорте им обязательно должны уступать место младшие по возрасту. Однако, уступают ли место в транспорте старшим людям в развитых странах мира и Европы. О том, нужно ли уступать старшим в транспорте говорится в материале "Завтрака с 1+1".

Почему в Украине принято уступать место в транспорте

В сюжете отмечается, что 67-летние подруги Любовь Сергеевна и Марина ездят в транспорте ежедневно. По их мнению молодежь должна уважать старших и всегда уступать место в общественном транспорте.

"Уважения к старшим сейчас нет ни в чем", - отмечают они.

В то же время 22-летняя Александра говорит, что уступает место военным, беременным, детям и старшим людям тоже. Родители воспитывали так. Однако, когда старшие люди думают, что им можно проявлять неуважение к младшим, для Александры это становится конфликтом интересов.

"Не стоит наезжать, потому что когда наезжают, хочется наоборот стать в позу и нет (отказаться уступать место в транспорте - ред.)", - отмечает девушка.

Смотрите видео о том, стоит ли уступать место в транспорте:

Кроме того, 55-летний телеведущий Константин Грубич был шокирован поступком подростков, которые решили уступить ему место.

"В метро тут два подростка, посмотрели на меня, и вдвоем поднялись со словами: "Садитесь". Я был такой шокирован, потому что это у меня это первый опыт такой, поблагодарил, похвалил. А потом отказался, потому что я не хочу быть человеком почтенного возраста", - рассказал он.

Кто такой Константин Грубич Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

Телеведущий написал об этом случае пост в одной из социальных сетей. Некоторые из пользователей удивились, что именно в Украине этот вопрос стоит так остро.

В Украине общепринято уступать место старшим в транспорте, поскольку считается, что это является проявлением уважения и вежливости. Однако в развитых странах мира и Европы в частности, такая практика не встречается.

Уступают ли место в транспорте в ЕС и развитых странах Запада

22 летняя Александра, прожившая более года в Англии отмечает, что в Великобритании никто не уступает место и места, как правило, всем хватает.

"Там не было проблем, как забитый общественный транспорт.", - указывает она.

Оксфордский профессор Сэр Мюр Грей наоборот советует пожилым людям больше стоять. И советует более молодым не уступать им место.

Кто такой Сэр Мюр Грей Сэр Джон Армстронг Мюр Грей - британский врач, занимавший руководящие должности в области скрининга, общественного здоровья, управления информацией и ценности в здравоохранении. Он является директором по вопросам знаний в EXI, терапевтической компании, занимающейся цифровыми технологиями в области здравоохранения, которая назначает физические упражнения людям с 23 долговременными заболеваниями или с риском их возникновения, а также директором по вопросам благополучия в Learning with Experts, компании, занимающейся онлайн-обучением в сфере здравоохранения, которая сотрудничает с NHS, сообщает Википедия.

"Мы должны поощрять активность в возрасте, а не говорить людям, чтобы они сидели, сложа руки. Не покупайте лифт для своих стареньких родителей, поставьте второе перила. И подумайте дважды, прежде чем уступить свое место в автобусе или поезде старшему человеку. Стоять - это отличное физическое упражнение для них", - указывает он в комментарии The Sun.

The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Откуда взялась традиция уступать место в транспорте

Эксперт по этикету Екатерина Демида говорит, уступать старшим в общественном транспорте заложено в общепринятых правилах.

"Такая традиция, как уступать место, она вообще имеет отношение к светскому этикету и именно к векторам уважения. Если мы говорим об общественном транспорте, конечно, это ситуация светская, бытовая. Поэтому в светском этикете у нас вектор уважения к даме пожилого возраста. Она у нас на первом месте", - подчеркивает она.

Кто такая Екатерина Демида Екатерина Демида - дипломированный специалист по этикету с 11-летним опытом, кандидат психологических наук.

Кроме того, эксперт отмечает, что в этикете существует иерархия старшинства.

"Итак, первое место - возраст. На втором - женский пол, но если перед вами мужчина значительно старше, то вектор уважения переходит к нему", - говорится в сюжете.

В каких случаях не нужно уступать место старшим в транспорте

Есть аргументы, которые утверждают, что уступать место старшим в транспорте не всегда необходимо.

Во-первых, современное общество ориентировано на равенство, и многие люди, независимо от возраста, считают, что все пассажиры имеют равные права на места в транспорте. Старшие люди не всегда нуждаются в особом отношении и могут самостоятельно выбирать, где им комфортно сесть или стоять.

Во-вторых, уступая место, можно нечаянно обидеть старшего человека, который считает себя достаточно сильным и здоровым, чтобы стоять. Такое предложение может быть воспринято как намек на слабость или беспомощность, что может вызвать негативные эмоции.

В-третьих, некоторые люди младшего возраста также имеют проблемы со здоровьем, которые не всегда видны внешне. Они могут нуждаться в месте больше, чем некоторые старшие люди. Например, беременные женщины, люди с невидимыми инвалидностями или те, кто просто устал после тяжелого рабочего дня.

В-четвертых, иногда уступка местом может создавать ненужный хаос и дискомфорт, особенно в переполненном транспорте. Попытки найти идентификацию, кому уступить, могут повлечь за собой задержки и недоразумения.

Таким образом, хотя уступать место старшим в транспорте часто является проявлением вежливости и уважения, это не всегда необходимо и уместно в каждой ситуации. Современное общество требует учета различных обстоятельств и потребностей всех пассажиров.

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