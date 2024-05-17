Лишние мысли исчезнут сами: как заснуть за считанные минуты - простой способ

Эксперт поделился простым "ментальным упражнением", которое поможет вам заснуть за считанные минуты - и для этого не нужно принимать никаких добавок.

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Как быстро заснуть - как перестать думать перед сном / Коллаж Главред, фото: pexels

Нет ничего более разочаровывающего, чем крутиться в постели, будучи совершенно истощенным, но не в состоянии заснуть. Но не все так безнадежно: существуют хитрые трюки, которые помогут быстрее погрузиться в сон. Дерматолог д-р Скотт Уолтер поделился советом, который вызывает сон, который он хотел бы знать в молодые годы, сообщает Express.

В своем TikTok он отметил, что часто сталкивается с проблемой трудного засыпания вечером, однако нашел метод, который помогает быстро заснуть.

Врач представил "простое умственное упражнение", известное как "когнитивное тасование", описанное как метод "перестановки или реорганизации ваших мыслей", подобный тасованию колоды карт. Эта техника направлена на то, чтобы отвлечь "ваш ум от сознательных мыслительных паттернов", которые могут мешать сну, и может быть выполнена несколькими способами.

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"Просто думать о случайных словах, которые не имеют ничего общего между собой, например, корова, письмо, бутерброд", - говорит он.

Он советует повторять их в голове, пока человек не задремлет.

Для тех, кому генерирование случайных слов кажется слишком утомительным, есть альтернативный подход.

Смотрите видео о том, как быстро заснуть:

"Во-первых, выберите букву алфавита, во-вторых, начните считать удары своего сердца, а затем каждые восемь ударов придумывайте слово, которое начинается на эту букву", - объясняет Уолтер.

Этот метод эффективен, поскольку он не только отвлекает мозг, но и имитирует так называемые "микросновидения", которые возникают, когда мы находимся на пороге сна. Выполняя это упражнение, вы сигнализируете своему мозгу, что засыпать "безопасно", утверждает эксперт.

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