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Лишний вес и давление: почему нельзя засыпать под телевизор

Алена Кюпели
1 мая 2024, 13:55
Эксперты советуют взрослым спать от семи до восьми часов в день.
Гигиена сна - важный атрибут здоровья
Гигиена сна - важный атрибут здоровья / Коллаж Главред, фото Pixabay

Исследования показали, что сон с включенным телевизором может нарушить ваш сон и повысить риск ожирения.

Почему легче засыпать под телевизор? Для некоторых фоновый шум может расслаблять или вызывать сон, рассказал Health Викас Джайн, доктор медицинских наук, клинический доцент кафедры медицины сна в Медицинской школе Стэнфордского университета.

Комфорт и любимое кино или телешоу могут уменьшить беспокойство, не позволяющее вам уснуть по ночам.

видео дня

Что будет если засыпать под телевизор

Читайте дальше, чтобы узнать почему нельзя спать напротив телевизора.

Кто такой Доктор Викас Джайн

Доктор Викас Джайн — сертифицированный специалист по медицине сна. Помимо работы в качестве главного медицинского специалиста по гигиене сна онлайн, он также является советником Американской академии медицины сна и входит в совет директоров Совета зарегистрированных полисомнографических технологов. Он является членом Американской академии медицины сна.


Он также остается активным преподавателем медицины сна. В настоящее время он является адъюнкт-профессором по клинической медицине в программе медицины сна Стэнфордского университета. Ранее он работал клиницистом системы здравоохранения в Северо-Западном университете, а также доцентом в Университете Оклахомы. В настоящее время он также является медицинским директором программы полисомнографических технологий в Коллин-колледже.

Нарушает сон

Исследование, опубликованное в 2016 году, показало, что использование любых средств массовой информации в качестве снотворного способствует плохой гигиене сна.

Эксперты советуют взрослым спать от семи до восьми часов в день. Сон с включенным телевизором может затруднить достижение этой цели, поскольку будет стимулировать мозговую активность.

Исследование, опубликованное в 2015 году, показало, что 15% опрошенных испытывают проблемы с засыпанием при включенном телевизоре. Почти 20% чувствовали усталость при пробуждении. Недостаток сна ухудшает способность концентрироваться и ясно мыслить.

Почему нельзя засыпать под видео? Неблагоприятные последствия недостатка сна включают в себя:

  • Беспокойство
  • Депрессию
  • Раздражительность
  • Проблемы с отношениями

Прерывает выработку мелатонина

Свет помогает управлять циклом сна и бодрствования. Обычно солнечный свет не дает вам уснуть в течение дня. Искусственный свет (синий свет) от телефона, комнатного освещения или телевизора может не дать вам заснуть по ночам.

Заснуть с включенным телевизором — значит подвергнуться воздействию синего света электроники. Воздействие синего света может повлиять на качество вашего сна, подавляя выработку мелатонина. Мелатонин — это гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования.

Синий свет может задержать наступление сна или время, необходимое для засыпания. Некоторые данные свидетельствуют о том, что наступление сна менее чем за 30 минут свидетельствует о хорошем качестве сна.

Напротив, мерцание экрана телевизора может продлить наступление сна и уменьшить скорость сна с быстрым движением глаз (БДГ). В результате вы можете упустить часть важной восстановительной работы, которую ваше тело выполняет во время быстрого сна, например, консолидацию воспоминаний.

Проблемы со здоровьем

Стимулирующий звук и свет телевизора не только влияют на ваше настроение, но и могут повысить риск возникновения таких проблем со здоровьем, как:

  • Сердечное заболевание
  • Повышенное артериальное давление
  • Болезнь почек
  • Ожирение
  • Диабет 2 типа

Исследователи обнаружили, что у женщин, которые спали перед телевизором, вероятность набрать вес на 17% выше, чем у других. Напротив, женщины, которые спали при комнатном освещении, не имели значительного увеличения веса.

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