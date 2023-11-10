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Идеальная зарядка для людей 60 лет+: 12 лучших упражнений, сидя на стуле

Алёна Воронина
10 ноября 2023, 18:39
"Сидячая зарядка" поможет хорошо размять тело и не потребует сильной нагрузки. Такой простой комплекс упражнений подойдет всем.
Зарядка для старших людей, Анита Луценко
"Сидячая зарядка" для людей старше 60 лет/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко показала простую и в то же время очень эффективную зарядку для людей старшего возраста, которая поможет размять тело и улучшить свое самочувствие. Утренняя зарядка кому за 60 лет – это незаменимый способ "притормозить" старость и помочь своему телу быть более подвижным и гибким.

Тренер показала 12 простых упражнений, на выполнение которых нужно всего 8 минут. Эта зарядка на все тело для пожилых людей делается сидя, поэтому потребуется стул.

По словам Аниты Луценко, выполнение таких упражнений имеет неоценимое положительное влияние на тело человека. В то же время она подчеркнула, что во время выполнения этого комплекса не должно возникать никаких дискомфортных или болевых ощущений. Нужно делать всё медленно, плавно и осторожно.

"Этот комплекс для людей 60 лет+. Я понимаю, что все люди разные: если вы всю жизнь занимались спортом, для вас эта зарядка будет слишком легкой. Но есть большая категория людей, которые только с возрастом поняли, что надо заниматься. Что я вам хочу сказать – никогда не поздно. Мы с вами не можем остановить старение, но можем увеличить качество самочувствия. Молодые девушки часто занимаются спортом для похудения, но любая спортивная нагрузка – это, в первую очередь, забота о своем теле", – отметила тренер.

Она объяснила, что хорошего спорт дает для тела человека. По словам тренера, от выполнения упражнений улучшается осанка, пищеварение, проходит боль в спине и шее, выравнивается давление и сахар в крови.

Анита Луценко отметила, что первые положительные изменения можно будет почувствовать уже через три недели после начала регулярных тренировок.

"Каждая из нас может найти по 8 минут в день, посвятите их себе, будьте здоровыми и счастливыми. Все мы стареем, и какой будет наша старость, зависит от нас. Спорт улучшает здоровье. И хотя я всем советую перед началом тренировки получить разрешение от врача, умеренные нагрузки всем приносят пользу", – подытожила тренер.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала лучшую растяжку на все тело и объяснила, как стать гибкой, занимаясь всего 9 минут в день. Тренер рассказала, зачем нужна растяжка, и показала замечательные упражнения, которые максимально быстро приведут к нужному результату.

Также ранее тренер рассказала, как сделать талию тонкой, и показала 6 упражнений на 10 минут для "осиной талии". Фитнес-тренер показала идеальные упражнения для талии и боков, которые отнимут минимум времени. Результат будет существенно заметным уже через 2 недели.

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