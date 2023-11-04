7 лучших упражнений для ягодиц: как получить желанные формы в домашних условиях

Для того, чтобы быстро накачать ягодицы, не обязательно бежать и покупать абонемент в спортзал. Вполне возможно добиться нужного результата в домашних условиях. Главное – подобрать правильный комплекс упражнений и выполнять их регулярно, не ленясь и не пропуская запланированных тренировок.
Лучшие упражнения для ягодиц показала фитнес-тренер Анита Луценко. Она отметила, что это универсальная тренировка, которая поможет не только ягодицы сделать подтянутыми, но и придать упругости всему телу.
"Тренировка для мгновенной подтяжки ягодиц – это миф или реальность? Уже после первой тренировки вы почувствуете разницу, а чтобы закрепить результат – занимайтесь регулярно, делайте акцент на ягодицах, если хотите попу-орех. Я сделала одну универсальную тренировку для того, чтобы сделать тело упругим, я ягодицы подтянутыми", – отметила фитнес-тренер.
На выполнение упражнений требуется всего 9 минут.
Эту тренировку нужно выполнять три раза в неделю. А чтобы лучше исследовать свой результат, стоит перед началом этих тренировок сделать фото и замеры, чтобы через определенный промежуток времени можно было сделать сравнение.
Но есть и определенные предостережения. Тренер обратила внимание, что эту тренировку нельзя делать:
- беременным,
- во время месячных в случае плохого самочувствия,
- в течение 6-8 недель после родов,
- при болезнях опорно-двигательного аппарата
- при болезнях сердечно-сосудистой, дыхательной, половой систем,
- если есть определенные проблемы со здоровьем, вам следует сначала проконсультироваться с врачом.
Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:
Ранее Анита Луценко рассказала, что важнее для похудения – спорт или питание. Тренер назвала единственную правильную формулу похудения.
Также ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала лучшую растяжку для всего тела, на которую нужно всего 9 минут. Тренер рассказала, зачем нужна растяжка, и показала замечательные упражнения, которые максимально быстро приведут к нужному результату.
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