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7 лучших упражнений для ягодиц: как получить желанные формы в домашних условиях

Алёна Воронина
4 ноября 2023, 03:40
Эти упражнения для ягодиц помогут почувствовать разницу уже после первой тренировки. Чтобы добиться нужно результата, даже не придется идти в спортзал.
Зарядка, упражнения, Анита Луценко
Как быстро накачать ягодицы/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Для того, чтобы быстро накачать ягодицы, не обязательно бежать и покупать абонемент в спортзал. Вполне возможно добиться нужного результата в домашних условиях. Главное – подобрать правильный комплекс упражнений и выполнять их регулярно, не ленясь и не пропуская запланированных тренировок.

Лучшие упражнения для ягодиц показала фитнес-тренер Анита Луценко. Она отметила, что это универсальная тренировка, которая поможет не только ягодицы сделать подтянутыми, но и придать упругости всему телу.

"Тренировка для мгновенной подтяжки ягодиц – это миф или реальность? Уже после первой тренировки вы почувствуете разницу, а чтобы закрепить результат – занимайтесь регулярно, делайте акцент на ягодицах, если хотите попу-орех. Я сделала одну универсальную тренировку для того, чтобы сделать тело упругим, я ягодицы подтянутыми", – отметила фитнес-тренер.

На выполнение упражнений требуется всего 9 минут.

Эту тренировку нужно выполнять три раза в неделю. А чтобы лучше исследовать свой результат, стоит перед началом этих тренировок сделать фото и замеры, чтобы через определенный промежуток времени можно было сделать сравнение.

Но есть и определенные предостережения. Тренер обратила внимание, что эту тренировку нельзя делать:

  • беременным,
  • во время месячных в случае плохого самочувствия,
  • в течение 6-8 недель после родов,
  • при болезнях опорно-двигательного аппарата
  • при болезнях сердечно-сосудистой, дыхательной, половой систем,
  • если есть определенные проблемы со здоровьем, вам следует сначала проконсультироваться с врачом.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко рассказала, что важнее для похудения – спорт или питание. Тренер назвала единственную правильную формулу похудения.

Также ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала лучшую растяжку для всего тела, на которую нужно всего 9 минут. Тренер рассказала, зачем нужна растяжка, и показала замечательные упражнения, которые максимально быстро приведут к нужному результату.

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