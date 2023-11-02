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Спорт или питание – что важнее: тренер назвала единственную правильную формулу похудения

Алёна Воронина
2 ноября 2023, 13:36
Вряд ли кто-то найдет способ, как похудеть без диет и спорта. Эти компоненты важны. Но знаете ли вы, без какого из них вы не потеряете ни одного килограмма?
Похудение, Анита Луценко
Тренер назвала единственную правильную формулу похудения/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы выполняете тренировки для похудения каждый день в поте лица, но потом становитесь на весы и не видите практически никакого результата? Или же сидите на изнурительных диетах, лишний вес "тает", но тело выглядит неподтянутым, а мышцы – бесформенными? Причина в том, что мы часто неправильно понимаем, какую роль в похудении играет правильное питание, а какую – занятия спортом.

Что ускоряет потерю веса? Самое главное движущая сила в этом вопросе – это правильное питание, объясняет фитнес-тренер Анита Луценко. По словам тренера, она довольно часто слышит, что люди хотят тренироваться, чтобы сбросить лишний вес. Но на самом деле это не совсем то, за что нужно браться в первую очередь, если вы встали на путь похудения. Нужно запомнить одну самую главную вещь – мы худеем за счет еды.

"Если в нас входит с пищей меньше калорий, энергии, чем мы тратим, то мы с вами худеем. Если входит калорий столько же, то мы с вами остаемся в том же весе, а обычно мы с вами за неделю питаемся плюс-минус одинаково. Если же мы начинаем питаться активнее, у нас много праздников, появляется какая-то новая привычка – по дороге домой какое-то капучинко, тортик, что-то такое брать – то, конечно, мы со временем начинаем набирать", – объяснила Анита Луценко.

А как же тут быть с тренировками? Нам кажется, что если мы тренируемся, то тратим очень много калорий. Однако, к сожалению, это не совсем так, говорит фитнес-тренер.

Она привела пример: если сравнить употребление куска торта и тренировку в течение 2 часов, то будет проще не есть тот тортик.

По словам тренера, когда мы тренируемся, расход калорий нашего организма увеличивается вдвое. Так, если за час в "спокойном режиме" без тренировки мы тратим, например, 60 калорий, то во время тренировки – 120 калорий. Количество потраченных во время физических занятий калорий может возрасти до 200-300 в случае сильной нагрузки. Но если в течение дня не ограничивать себя в еде и употреблять много калорийных продуктов и блюд, сладостей и т.д., то эффект от тренировок упадет практически до нуля, а всё потребленное уйдет в жир.

"Поэтому я попрошу очень сильно разделить в вашей голове: худеем мы за счет питания. Можно это контролировать не подсчетами, а просто интуитивно берем пищу, которая менее калорийна – овощи, белковые продукты, которые обеспечивают наш иммунитет, строительство всего, что в нашем теле есть – кожа, волосы, мышцы и так далее. Мы питаемся на 90% хорошо и на 10% позволяем себе что-то приятное, но не наоборот", – подчеркнула Анита Луценко.

А для чего тогда тренировка?

Логично может возникнуть вопрос: если самое важное для похудения – наладить свой режим питания, то для чего тогда физические нагрузки? Тренер подчеркнула, что ни одна диета никогда не даст нам развития мышц и гибкости, которая теряется с возрастом. Она отметила, что мышцы должны работать. А регулярные тренировки позволяют сказать своим мышцам: "вы мне нужны, я вас использую", и тогда они останутся активными.

"И учитывая то, что мы с вами уж слишком мало двигаемся, в современной жизни это просто становится необходимым. Во-вторых – гибкость. Никакая диета не даст вам гибкости. А наши суставы со временем перестают работать в полную меру. Чем старше человек, тем меньше у него разгибаются суставы. Наша задача – как можно дольше оставаться гибкими, как можно дольше оставаться сильными. Также спортом вы тренируете свою сердечную систему именно тренировками кардио, 5000 тысяч шагов, танцы. Вы заставляете свою систему работать на полную. Всего этого не сможет сделать питание. Но, конечно, с помощью правильного питания вы сможете сбрасывать вес", – подчеркнула тренер.

Поэтому, если вы выбираете, за счет чего худеть – питания или спорта – нужно сначала скорректировать свое питание, а сразу после этого добавить спорт.

Смотрите видео с объяснением тренера Аниты Луценко, какая есть единственная правильная формула похудения:

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала лучшую растяжку для всего тела, на которую нужно всего 9 минут. Тренер рассказала, зачем нужна растяжка, и показала замечательные упражнения, которые максимально быстро приведут к нужному результату.

Также ранее тренер рассказала, как похудеть дома с помощью танцев. Она показала идеальную танцевальную тренировку на 7 минут. Эти упражнения станут отличным способом, как быстро похудеть в домашних условиях.

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