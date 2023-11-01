Только самые внимательные найдут число 362 среди 352: сложная оптическая иллюзия

Оптические иллюзии и головоломки помогают держать свой мозг в тонусе и развивать свою внимательность и наблюдательность. Если выделять на такие загадки хотя бы чуточку времени регулярно, то уже очень быстро можно увидеть, как изменится процесс вашего мышления и насколько он станет быстрее. Следующая загадка может запутать кого угодно, ведь нужно будет отыскать утерянное число среди других чисел.
На картинке мы видим большое количество чисел 352, которые расположены в строки и столбики. И хоть не первый взгляд кажется, что там изображено лишь такое число, на самом деле это не так. Где-то на рисунке спрятано 362. Поскольку в нем отличается лишь одна цифра, заметить его будет крайне сложно.
А еще сложнее будет потому, что задание нужно выполнить всего за 8 секунд. Соблюсти такое ограничение во времени смогут не все – это удастся только самым внимательным и сильным.
Попробуйте окинуть глазом сперва всю картинку в целом – вдруг вам удастся сразу заметить отличное от других число. Но если такой метод не удался, то стоит продолжать поиски, проходя взглядом по столбцам или строкам – как вам удобно.
Для того, чтобы контролировать время, можете воспользоваться таймером или секундомером.
Если вам не удается заметить число 362, даем подсказку – ищите ближе к правому краю картинки.
Внизу мы оставили правильный ответ.
Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти белочку в лесу за 8 секунд. Найти тайник хвостатой красавицы смогут не все, ведь животное буквально слилось с цветами осеннего леса.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти птичку всего за 10 секунд. Осенняя загадка заставит ваши глаза разбегаться, ведь заметить тайник канарейки будет очень непросто.
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