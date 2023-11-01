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Только самые внимательные найдут число 362 среди 352: сложная оптическая иллюзия

Алёна Воронина
1 ноября 2023, 07:52
От количества чисел на картинке просто глаза будут разбегаться. Поэтому разгадать загадку всего за 8 секунд смогут лишь самые сильные.
Оптическая иллюстрация, девушка
Нужно найти число 362 среди 352/ коллаж: Главред, фото: Главред, unsplash.com

Оптические иллюзии и головоломки помогают держать свой мозг в тонусе и развивать свою внимательность и наблюдательность. Если выделять на такие загадки хотя бы чуточку времени регулярно, то уже очень быстро можно увидеть, как изменится процесс вашего мышления и насколько он станет быстрее. Следующая загадка может запутать кого угодно, ведь нужно будет отыскать утерянное число среди других чисел.

На картинке мы видим большое количество чисел 352, которые расположены в строки и столбики. И хоть не первый взгляд кажется, что там изображено лишь такое число, на самом деле это не так. Где-то на рисунке спрятано 362. Поскольку в нем отличается лишь одна цифра, заметить его будет крайне сложно.

А еще сложнее будет потому, что задание нужно выполнить всего за 8 секунд. Соблюсти такое ограничение во времени смогут не все – это удастся только самым внимательным и сильным.

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Попробуйте окинуть глазом сперва всю картинку в целом – вдруг вам удастся сразу заметить отличное от других число. Но если такой метод не удался, то стоит продолжать поиски, проходя взглядом по столбцам или строкам – как вам удобно.

Для того, чтобы контролировать время, можете воспользоваться таймером или секундомером.

Оптическая иллюзия
Нужно найти число 362 среди 352/ Главред

Если вам не удается заметить число 362, даем подсказку – ищите ближе к правому краю картинки.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Найти нужное число будет непросто/ Главред

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти белочку в лесу за 8 секунд. Найти тайник хвостатой красавицы смогут не все, ведь животное буквально слилось с цветами осеннего леса.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти птичку всего за 10 секунд. Осенняя загадка заставит ваши глаза разбегаться, ведь заметить тайник канарейки будет очень непросто.

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интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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