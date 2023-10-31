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Почему нельзя говорить "ножниці": есть единственный правильный вариант этого слова

Алёна Воронина
31 октября 2023, 17:35
Слово, которое мы довольно часто слышим в разговорах с другими людьми, на самом деле суржик.
Украинский язык, девушка
Почему нельзя говорить "ножниці"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Часто в разговоре с другими людьми можно услышать, как предмет для резки различных материалов называют "ножницями". Этот предмет является практически незаменимым в быту, ведь без него трудно разделить на части бумагу, картон, ткани и многие другие материалы. Он делает многие вещи намного проще. Однако не все догадываются, что во время употребления его названия мы можем незаметно для себя совершить ошибку.

На самом деле слово "ножниці" – это суржик, который образовался от прямого перевода российского слова "ножницы". В украинском языке вместо этого суржикового слова стоит употреблять другое – есть только один украинский перевод.

На украинском правильно говорить "ножиці". И именно из-за сходства суржикового слова "ножниці" с чисто украинским "ножиці" часто в речи эта ошибка остается незамеченной.

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В Академическом толковом словаре (СУМ) подается следующее определение слова "ножиці": "инструмент для резки, стрижки, состоящий из двух накрест соединенных ножей с ручками в виде колец".

Но есть еще и второе объяснение термина, которое используется реже и касается промышленности: "Ножиці" – это машина-орудие для резки различных материалов, применяемое преимущественно на металлообрабатывающих предприятиях". В СУМ приводят следующий пример использования этого слова в таком значении: "Листовий метал ріжуть.. за допомогою електроножиць або роликових ножиць" (Слесарное дело, 1957, 168)".

Ранее мы рассказывали, почему нужно забыть о слове "кружка". Слова "кружка" в украинском языке нет, на самом деле это суржик, который прочно вошел в использование.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "сосулька". Неправильно говорить "взимку з дахів будинків звисають сосульки". Вместо кальки из русского есть украинское слово, которое стоит употреблять в таких фразах.

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